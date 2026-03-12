第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を目指す侍ジャパンが１１日、米マイアミ空港に到着した。１３時間以上のフライトに合わせて、大谷翔平（ドジャース）が侍メンバーにプレゼントしたモノがネットで話題になっている。

侍ジャパンの坂本誠志郎捕手（阪神）は、自身のインスタグラムで「ヘッドホンありがとう。おかげさまでＮｅｔｆｌｉｘ見すぎて寝れませんでした」と投稿。大谷から贈呈されたプレゼントの写真をアップした。箱には「大谷翔平」とプリントされている。その中身は、大谷がアンバサダーを務める「Ｂｅａｔｓ」社製のヘッドホンで、大谷は出発前に侍ナイン全員にプレゼントしたそうだ。坂本のほかにも藤平（楽天）や村上宗隆（ホワイトソックス）らが自身のＳＮＳで、このヘッドホンについて投稿している。

ネット上では「大谷翔平すげーなー。マイアミ向かう前に日本代表全員に自分のスポンサーのヘッドホンプレゼントするって」「みんなｂｅａｔｓのヘッドホン持ってると思ったら大谷くんのプレゼントなの」「全員分か、スゲェ」「大谷太っ腹過ぎん？」「いつからヘッドホンプレゼントしよ！って思ってたんだろ。こういう心遣いができるのすごい」「かっこよすぎるな本当にスーパースター」「大谷翔平の名前入りって」「流石（さすが）は世界の大谷さん」と拍手。また、箱だけ見るとお弁当のようにも見えるため、「大谷さん飛行機でみんなにお弁当配ってるわって思ったらあれヘッドホンなんだｗえ、ヘッドホン全員分すご」「大谷さんがみんなにプレゼントしたヘッドホンだね。お弁当にも見えるね」「大谷からのプレゼント、お弁当かと思ったけどヘッドホンなのか。いいね」といった声も寄せられた。

大谷は昨年３月のド軍の開幕シリーズの際にも来日した同僚やチーム関係者にヘッドホンを約６０人分用意。約３００万円相当だったとも言われている。ド軍はその後、東京Ｄでカブスに２連勝して好発進を切ると、ワールドシリーズ制覇をつかみ取った。