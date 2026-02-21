¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸õÊä¼Ô¡¦Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¤é3¿ÍÂáÊá¡ÄÁªµó±¿Æ°°÷5¿Í¤Ë¸½¶â27Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¡½°±¡ÁªÎ©¸õÊä¤âÍîÁª¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¸·Àµ¤ËÂÐ½è¡×
2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¡¢Áªµó±¿Æ°¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ±¿Æ°°÷¤Ë¸½¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¼Ô¤é¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤È²ñ¼ÒÌò°÷¤Î½÷2¿Í¤Ç¤¹¡£
Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï1·î²¼½Ü¤«¤é2·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ê¤É¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÂç³ØÀ¸5¿Í¤Ë¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ27Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áªµó±¿Æ°¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿10¿Í°Ê¾å¤ËÊó½·¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â45Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþ7¶è¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£