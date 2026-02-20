Xiaomiがグルーバル発表会を日本時間2月28日22時から開催！Leicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」などが発表。日本でも発売へ
|グローバル発表会「Xiaomi Launch February 2026」が2月28日に開催！Xiaomi 17 Ultraが発表へ
Xiaomiは20日（現地時間）、スペイン・バルセロナおよびオンラインにてグローバル向け発表会「Xiaomi Launch February 2026」（ https://www.mi.com/global/event/2026/xiaomi-launch-february-2026/ ）を現地時間（CET）の2026年2月28日（土）14：00から開催すると発表しています。日本時間（JST）では2月28日22時から。
ティザーWebページでは視聴予約するとMiポイントで200ポイントがもらえるほか、最新情報を受け取るために登録すると、さらに300ポイントがプレゼントされるということです。なお、発表会の内容については明記はされていませんが、ドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステム搭載の最新プレミアムスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 17 Ultra」がグローバル向けに発表されると見られ、日本でも告知されていることから日本での発売も期待されます。
The New Wave of Imagery is arriving.— Xiaomi (@Xiaomi) February 20, 2026
Mark your calendar 📝 February 28, 2026, 14:00 (GMT+1).
Join us for the launch of Xiaomi 17 Series. pic.twitter.com/EQ2pGQcHsc
更新中。Xiaomi 17 Ultraの詳細な製品情報は『Leicaカメラ搭載の新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」が発表！カメラリングを備えたライカ版も用意。日本での発売も期待 - S-MAX』をご覧ください。
【Xiaomi グローバル発表会開催決定！！】— Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) February 20, 2026
2月28日、日本時間22時より、
グローバル発表会を開催いたします。
今回、日本語通訳を用意しています。
繰り返します、今回、日本語通訳を用意しています。
皆様のご視聴、お待ちしております。
続報をお待ち下さい。 pic.twitter.com/kQbwdR8yYp
Xiaomi公式 楽天市場店
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Xiaomi 17 Ultra 関連記事一覧 - S-MAX
・Xiaomiローンチ 2026年2月 | Xiaomi 日本 | すべての仕様と機能
・Xiaomi Japan | スマートフォン | Xiaomi公式サイト | シャオミ・ジャパン