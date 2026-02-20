【Xiaomi グローバル発表会開催決定！！】

2月28日、日本時間22時より、

グローバル発表会を開催いたします。



今回、日本語通訳を用意しています。

皆様のご視聴、お待ちしております。

続報をお待ち下さい。