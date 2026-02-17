¹Åç¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ôµ¯ÁÊ¡¡ÎëÌÚÀ¶ÌÀµåÃÄËÜÉôÄ¹¡¢º£¸å¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½Í¡¹¤È¡×¡¡·ÀÌó²ò½ü¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¹ÅçÃÏ¸¡¤Ï17Æü¡¢»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¹Åç¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±µåÃÄ¤ÎÎëÌÚÀ¶ÌÀµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê71¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½Í¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·î27Æü¤Ë°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹Åç¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚÀ¶ÌÀµåÃÄËÜÉôÄ¹¤ÏÍâ28Æü¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏºßÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È²ò½ü¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¹Í¤¨¤ÆÁª¼ê²ñ¤ò´Þ¤á¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯12·î16Æü¡¢110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡´±¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢ÄÌÊó¼Ô¤È±©·îÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¹Åç¸©Æâ¤Ç¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤ÆÇ¢¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£¸©·Ù¤Ï1·î27Æü¤Ë°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¡¢Æ±29Æü¤ËÁ÷¸¡¡£30Æü¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµò¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹Åç»ÔÆî¶è¡Ë¡¢ÂçÌî²°ÆâÁí¹çÎý½¬¾ì¡ÊÆûÆü»Ô»Ô¡Ë¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤ä¡Ö¾Ðµ¤Ëã¿ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²á¾êÀÝ¼è¤Ç¼êÂ¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö½é¡Ö»È¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2·î6Æü¤Ë¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±©·î¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç19Ç¯¤Ë¹ÅçÆþÃÄ¡£7Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼ç¤ËÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤Æ74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦295¡¢4ÂÇÅÀ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î17ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï277»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦243¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡¢51ÅðÎÝ¡£º£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ±©·î¡¡Î´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Ä¤¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡£20Ç¯8·î7Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç1·³½é½Ð¾ì¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ7¤Î½ÓÂ¤¬Éð´ï¤ÇÂåÁö¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.295¡£1¥á¡¼¥È¥ë68¡¢73¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£