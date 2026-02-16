きょうから今年度の確定申告の受付が始まりました。スマホとマイナンバーカードを利用したイータックスでの申告が進んでいます。

【写真を見る】確定申告の受付始まる スマホとマイナンバーカードを利用した申告進む（山形）

山形市の山形テルサに作られた請会場には、午前中から多くの人が訪れていました。

所得税の確定申告が必要な人は自営業者や給与所得が２千万円を超える人などです。

県内では県内５つの税務署を含む８か所で申告書の作成会場が開設されていて、山形テルサの会場では、訪れた人がマイナンバーカードとインターネットを利用し申請作業を行う「e-Tax（イータックス）」で申請を進めていました。

去年は県内で確定申告をしたおよそ１９万２０００人のうち、７５％がイータックスを利用したということです。





山形税務署 長尾昭彦 署長「確定申告はe-Taxがスタンダードとなっています。ぜひみなさまもスマホとマイナンバーカード使った書かない確定申告をご利用願います」

確定申告の期限は所得税や贈与税が来月１６日、個人事業者の消費税が来月末までなどとなっています。