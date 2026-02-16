¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ»»Þ½ÙÍ¤¼ç±é¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½·èÄê¡¡°ÂÀÆÀ±Íè¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤¬º£½©¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¥Ç¥¶ー¥È¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¹â¹»°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÔÂ¼àèàá¤È¡¢ÃæÀÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¥¯ー¥ë¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»Ò¡¦Âì¸ý¾¬¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤â¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÃÊÌ¤Ê½éÎø¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Öebookjapan ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2023¡×Âè1°Ì¡¢¡ÖÂè2²ó¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·Îø°¦¥Þ¥ó¥¬¡×Âç¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ï10´¬¤Þ¤Ç¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¸½ºß¡ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï750ËüÉô¡ÊÀ¤³¦Îß·×¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·´©10´¬¤Ï¡¢Billboard JAPANÁí¹ç½ñÀÒ¥Á¥ãー¥È¡ÈJAPAN Book Hot 100¡É¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü～1·î18Æü¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯1·î¤«¤é¤ÏTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¡¡¸¶ºî¤Îàèàá¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´ó¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¿§¤Ë¤·¤¿Æ»»Þ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´°àú¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¸Ø¤ë¹â¹»°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡Ö²¦»Ò¡×¡¦»ÔÂ¼àèàá¡£3·î¸ø³«¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±éºî¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ËÜºî¤¬2ºîÌÜ¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ»»Þ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ò¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öàèàá¤ÏÎø°¦¼êÎý¤ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Îø°¦±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë°ÂÀÆÀ±Íè¤¬¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»Ò¡¦Âì¸ý¾¬¤ò±é¤¸¤ë¡£Æ»»Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÀÆ¤Ï¡Ö¿·´©¤ÎÈ¯ÇäÆü¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢ÅöÆü¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ñÅ¹¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÆ»»Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ëàèàá¤Ï¡¢»ÅÁðŽ¥ÌÜÀþ¤Ê¤Éàèàá¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃÎ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤ë¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¡¢摑¤á¤Ê¤¤¡É¤½¤ó¤Êàèàá¤Î¥Úー¥¹¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¾¬¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¬¤È¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»ä¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ»»Þ¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ç¥Áー¥Õ±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç±Ç²è½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº¡£¤Þ¤¿µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê2019Ç¯¡¢2021Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢Âè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ÎÆÁ±ÊÍ§°ì¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦Æ»»Þ¤È°ÂÀÆ¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¶¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¡×¡Ê»ÔÂ¼àèàá¡Ë¡¢¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡×¡ÊÂì¸ý¾¬¡Ë¤ÈÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¦2¿Í¤Î¿´¾ð¤òÉ½¤·¤¿¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¢£Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê»ÔÂ¼àèàáÌò¡Ë¸¶ºî¤ò¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªàèàá¤ÏÎø°¦¼êÎý¤ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÀÆ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¬¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²¦»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2¿Í¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä³ëÆ£¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ó¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤È¤¤á¤¤¤Æ´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£°ÂÀÆÀ±Íè¡ÊÂì¸ý¾¬Ìò¡Ë¿·´©¤ÎÈ¯ÇäÆü¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢ÅöÆü¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ñÅ¹¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Þ¤â¤ê¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤ÎÎï¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¾¬¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë½é¡¹¤·¤µ¤äÉÔ´ïÍÑ¤µ¡¦½÷¤Î»Ò¤Ê¤¬¤é¡È²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄø¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄŽ¥¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¸¶ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éËè¥·ー¥ó»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»»Þ¤µ¤ó±é¤¸¤ëàèàá¤Ï¡¢»ÅÁðŽ¥ÌÜÀþ¤Ê¤Éàèàá¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃÎ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤ë¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¡¢摑¤á¤Ê¤¤¡É¤½¤ó¤Êàèàá¤Î¥Úー¥¹¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¾¬¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¬¤È¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»ä¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÝÂ¼¸¬ÂÀÏº¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤ä¤Þ¤â¤êÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò±Ç²è²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤ÎÆ»»Þ¤¯¤ó¤È°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëàèàá¤È¾¬¤¬»ý¤ÄÊ£»¨¤ÊÆâÌÌ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆËÜºî¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢Èà¤é¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ËÄË¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡£
¢£¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¼Â¼Ì²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æàèàá¤È¾¬¤Á¤ã¤ó¤òÃ¯¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¦»Ò¡ß²¦»Ò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Æ»»Þ¤µ¤ó¤È°ÂÀÆ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö´é¾®¤Ã¤Á¤ã¡ª¡¡µÓºÙ¤Ã¡ª¡×¤È¸ì×Ã¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤Î°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¤È°µÅÝÅª²¦»Ò´¶¤ËÊòÁ³¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Î³§¤µ¤Þ¤â¸¶ºî¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤¬ÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë