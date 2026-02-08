スタイリストの最注目「ダウンらしからぬダウン」暖かくて合わせやすい「着回しに困らないデザイン」

「こう見えて実はダウンの意外性」

ダウンが苦手な人でも手にとりやすい、らしからぬデザイン性にフォーカス。とはいえスタイリングが想像しやすい、いつもの服の延長で着られるようなものが選定基準。



（Recommender／スタイリスト・船戸唯さん）

カジュアルなのに品よく、キレイめなのに親しみやすい、絶妙なさじ加減のコーディネートで支持を集める。

upper hights

「シャツ型だからマニッシュに着られる」



「なじみのあるシャープなデザイン性に加えて、ジャケットより厚みもひかえめ。ダウンにありがちな着ぶくれとは無縁。シックな黒で選ぶと、よりスマートなスタイリングがかないます。」（スタイリスト・船戸さん）



マイクロデニールの超軽量ナイロン素材。ポケットつきのシャツ感覚で合わせられて、クールな表情を保ったまま防寒が可能。

miffew

「そでを通して気づく防寒性の違い」



「MA-1を中綿からダウン＋フェザーへとアップグレード。保温性が高まり、真冬でも頼れる存在に。表地もウールさながらの質感で、ダウンであることを忘れてしまいそうなルックス。」（スタイリスト・船戸さん）



立体感の出るパターン設計で、着るとすそがたおやかに広がるAラインに。フライフロントの前立てで要素をそぎ落とし、MA-1＋ダウンでも都会的に着られるデザイン。

SACRA

「正統派なトレンチ感覚で着られるスマートさ」



「首元にはベルトつきで、ステンカラーにもスタンドカラーにもなる端正なデザイン。体に沿うラグランスリーブで身幅をおさえたぶん、足首まである長さが迫力を生み着映えは担保。」（スタイリスト・船戸さん）



ふっくらとした風合いにより、正統派にまとめても堅さはなし。大人っぽく落ち着いて見える、マットなタフタ素材の表地。



