カジュアルが上達する「キレイな色のニット」似合う色も服も多い「着回せるデザイン」

シンプルな装いの気分転換としてはもちろん、カジュアルの完成度を高めてくれるカラーニット。使いやすい色みと形の相性を見極めて選んだアイテムを軸に、スタイリングの幅はもっと広がる！







あせたデニムの感覚で「くすんだブルーのストレートパンツ」

デニムから色を引き継いで、素材はぬくもりのあるニットに更新。見慣れた色みかつ、テイストを問わないベーシックなシルエットで、色ボトムでもハードルは低め。

□まっすぐ落ちるしなやかな風合い

□ラインを拾いにくい適度な厚み



パンツ／デミリー（LITTLE LEAGUE INC.） 肌あたりのよいヤクウール素材で仕立てたニットパンツ。品のいいなめらかな風合いで、ラクな着心地でもだらしなさはなし。くすんだブルーの冷たさのおかげでさらにきちんとした印象に。







+ SWEET JACKET

「親しみやすい正統派」



カジュアルが確約されたボトムと一緒なら、風格のあるジャケットも気どって見えない。気品の漂うツイード風＋タートルには、色で遊びを加えて差のつく佇まいに。







+ HANDSOME SHIRT

「辛口なレザーを息抜き」



ハンサムなレザーと、ほがらかなニット。真逆のテンションで淡い配色に抑揚づけ。インパクトのあるオーバーサイズのレザーシャツは、柔和な白を。さらに、リラックスしたボトムで引き算するのが得策。足元には重みを持たせて、ニットパンツのぼやけを回避。







