¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û16ÇÕÌÜ¡ÖÂí¤ÎÍèÅ¹¤òº¾µ½¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Åç¸©¤ÎÌ¾Å¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê¤¬Åö¤¿¤ê¤Ä¤!?¡×
º£²ó¤Ï¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ø¡ª
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¹Åç¸©¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡½»ÂðÃÏ¤Ë¤¢¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£Ð§¤Ë¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê910±ß¡Ë
¡½¡½º£²ó¤ÏÂí¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¹Åç¸©¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÊ¡»³»Ô¤Ë¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡»³ÅìIC¤ò¹ß¤ê¤¿°ìÈÌÆ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡¤³¤³¤Ï¸Í·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ê³¹Æ»¤À¤Í¡£Ê·°Ïµ¤Åª¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÎÈ¬²¦»ÒÊÕ¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡£
¡½¡½¤Û¤È¤ó¤É°û¿©Å¹¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤Õ¤¯¤¤¤Á¡×¤µ¤ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Âí¡¡Ãó¼Ö¾ì¤¬¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£Å¹¹½¤¨¤«¤é¡¢³ä¤ÈÎò»Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡½¡½¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¡¼¤¹¡£
¤´¼ç¿Í¤Î¹¹¾Íº°ì¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¹¹¾¤µ¤ó¡Ë¡¡¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤Î¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·¼ê¤Îº¾µ½¤«¤Èµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡à¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬Íè¤ëÍè¤ëº¾µ½á¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Êº¾µ½¤Ã¤¹¤«¡£¤Ç¡¢µ¿¤Ã¤Æ¤¿¤éËÜÅö¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âí¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï²¿Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¹¾¤µ¤ó¡¡20Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ö¤ÇÍè¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤¬¹¤¤¾ì½ê¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡¤´¶á½ê¤ÎÊý¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤ÎÆÃÄ§¤ÏàÅö¤¿¤ê¤Ä¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Åö¤¿¤ë¤È²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Äì¤Ë¡Ö777¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ÈÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¼¡²ó»È¤¨¤ëÃæ²Ú¤½¤Ð¤ÎÌµÎÁ·ô¤òº¹¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¥Þ¥¸¤Ç!?¡¡Åö¤¿¤ê¤Ä¤¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤Ç¤â¡¢Âí¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤É¤â×ÖÅÙ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
Âí¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÇËÍ¤¬¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÎ¢¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ï¡¼¡¢Åö¤¿¤ê¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ø¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÏÀö¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ÃíÊ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤ëÏ¢ºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê780±ß¡Ë¤È¡Ö¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê910±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤äÅâ¿É»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¿É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¢¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡ÖÂÀ¤â¤ä¤·¤È¥Ë¥é¤ò²Ã¤¨¤¿¥¹¥¿¥ß¥Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡Å¹Ä¹¥¤¥Á¿ä¤·¼«¿®ºî!!¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î¼«¿®ºî¤Î¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£¾µÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê910±ß¡Ë
Âí¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ä¤Ä¤¬Íè¤¿¤è¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Âí¡¡¤Þ¤º¤Ï¶ñºà¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£¤â¤ä¤·¡¢¥Ë¥é¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¥Í¥®¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÃíÌÜ¤Ï¤³¤ì¤À¤è¤Í¡£¹õ¤Ã¤Ý¤¤Åâ¿É»Ò¤¬5ËÜ¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅâ¿É»Ò¤Ï¿É¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¿©¤Ù¤ì¤Ð¿É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¿É
Âí¡¡¥¹¡¼¥×¤ÏÇ»¤¤¾ßÌýÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÍ¤ÏºÙÌÍ·Ï¤«¤Ê¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¡Ö¤Ï¤»¤ÙÀ½ÌÍ½ê¡×¤µ¤ó¤ÎÌÍ¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤³¤ÎÅâ¿É»Ò¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹õ¤ß¤¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ÎÅâ¿É»Ò¤òßÖ¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¹¾¤µ¤ó¡¡ÀÖ¤«¤Ã¤¿Åâ¿É»Ò¤òÌý¤ÇßÖ¤á¤ë¤È¤³¤Î¿§¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¥¹¡¼¥×¤Ï³ä¤ÈÇ»¤¤¤á¤Î¾ßÌýÌ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎßÖ¤á¤¿Åâ¿É»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¬¥Ç¥«¤Ã¡ª¡¡¥¿¥ì¤ÎÌ£¤¬¤è¤¯À÷¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢»õ±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤È¤í¤±¤ë¡£¤¦¤Þ¤¤¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ªµû¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤Èµï¼ò²°¤ò¤·¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç......¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¸µÈÄÁ°¤µ¤ó¤À¡£¥µ¥ï¥é»É¿È¡¢¥Ï¥¿¥Ï¥¿¼ÑÉÕ¤±¡¢¥¢¥ª¥Ê¥Þ¥³¥Ý¥ó¿Ý......¥µ¥ï¥é¥æ¥Ã¥±¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤³¤³¤ò°û¤ß²°¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢Äù¤á¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤È¡£
¡½¡½Æé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡Åßµ¨¸ÂÄê¤Ç¥â¥ÄÆé¡¢¥Á¥²Æé¤Ê¤É¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¡»ÆÃ¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Î³ä¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Âí¡¡¤¢¡¢¸«¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¿¡£×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤éà»ý¤Ã¤Æ¤ëá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤»¡¼¤Î¡¢¥É¥ó¡ª¡¡¥Ï¥º¥ì¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ð§¤ÎÄì¤Ë¡Ö777¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤ÐÅö¤¿¤ê
¹¹¾¤µ¤ó¡¡»ÄÇ°¡ª
Âí¡¡¤Ç¤â¡¢¥Ï¥º¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò·Ç¤²¤ë´¶¤¸¤¬¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¼¡²ó¡¢¤¼¤ÒÅö¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ªÃë¤¬¶á¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Âí¡¡¤Û¤ó¤È¤À¡£¤¸¤ã¤¢¡¢º£¤«¤éº®¤ß¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÌµÍý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¾¤µ¤ó¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿¤óÃæ¤¬¤´¼ç¿Í¤Î¹¹¾¤µ¤ó¡¢º¸¤¬Æ±µéÀ¸¤ÎÆ£°æ¤µ¤ó
¡½¡½³°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤â¤â¤¦Ëþ¼Ö¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡ËÜÅö¤À¡£¤Ê¤ó¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£¥é¡¼¥á¥ó¿©Æ²¤Õ¤¯¤¤¤Á¡¡¡¡
¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÀéÅÄÄ®2-18-18¡¡
084-955-4737¡¡
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¢¨¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡Úmoemoyashisoba@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç¡¡
¢£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê¤Ô¤¨¡¼¤ë¡¦¤¿¤¡Ë¡¡
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£
¡ÖÌµÂÌ¤³¤½Êõ¤Ê¤ê¡×¤¬¿®¾ò¡£¹¥Êª¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡£¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@pierre_taki¡Û¡¡
¹½À®¡¿TAKA-HO