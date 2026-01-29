【上海＝照沼亮介、ロンドン＝市川大輔】中国スポーツ用品大手の安踏体育用品（アンタ）は２７日、独スポーツ用品大手プーマの株式２９％を取得すると発表した。

プーマの筆頭株主となっている仏富豪ピノー家の持ち株会社から１５億ユーロ（約２７００億円）で取得する。アンタはプーマのブランド力や海外展開のノウハウを取り込み、事業の拡大を図る方針だ。

ブランド・独立性は維持

１９９１年創業のアンタは、丁世忠（ディンシージョン）会長が靴の製造・販売から始め、一代で中国屈指の大手民営企業に育てた。低価格帯の独自ブランド「アンタ」の運動靴や運動着が中国で人気で、２０２４年１２月期の売上高は前期比１４％増の７０８億元（約１兆５６００億円）、最終利益は５２％増の１５５億元と業績は好調だ。今回の株式の取得は競争当局などの承認を前提に２６年末までに完了させる予定で、支払いには自己資金を投じる。現時点でプーマを買収する計画はなく、プーマのブランドと事業の独立性は維持するという。

プーマはドイツで生まれた兄弟の兄が創業し、弟が独アディダスを創業したことでも知られる。０７年にピノー家の持ち株会社が買収したものの、直近の業績が低迷している。２５年は世界で販売が低迷したうえ、米国の高関税の影響も受け、２５年１〜９月期の最終利益は３億８９０万ユーロの赤字（前年同期は２億５７１０万ユーロの黒字）となった。

アンタは、独ジャック・ウルフスキンの買収やウィンタースポーツ用品が主力の仏サロモンなどを保有するフィンランド企業への出資など、Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）や出資による事業拡大を進めてきた。日本のアパレル大手デサントの中国事業も手がけている。東南アジアなどで出店を加速させていることから、プーマの海外展開のノウハウなども取り込んで、更なる成長を狙う。一方、ピノー家は、保有する伊グッチなどの高級ブランドとプーマの相乗効果を狙ったが、業績改善は難しいと判断したとみられる。

アンタの丁世忠会長は２７日、「過去数か月のプーマの株価はブランドの長期的な価値を十分に反映していない」とのコメントを発表し、プーマの立て直しに自信を見せた。