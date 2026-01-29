【台北＝園田将嗣】台湾で唯一飼育されている台北市立動物園の３頭のパンダは、日本などと異なり返還する必要がない。

中国が台湾を「国内」とみなし、香港やマカオと同様に貸与ではなく寄贈したという中台の特殊な関係があるためだ。

台湾のパンダは、母親の「円円（ユエンユエン）」（２１歳）と、その子どもの「円仔（ユエンザイ）」（１２歳）、「円宝（ユエンバオ）」（５歳）の姉妹だ。中国に融和的な国民党の馬英九（マーインジウ）政権時代に、中国から「円円」と「団団（トゥアントゥアン）」（２０２２年に病死）のペアを譲り受けた。ただ、台湾側は「寄贈」ではなく、台湾特有のシカなどとの「交換」としている。

１９８０年代にワシントン条約でパンダの国際取引が禁止されて以降、中国は繁殖などの研究目的で相手国に貸与してきた。生まれた子も含めて所有権は中国に帰属するが、台湾は該当しない。このため、返還の心配はないものの、雌のみのため繁殖が課題となる。

現在の頼清徳（ライチンドォー）政権は中国に厳しい姿勢を取っており、中台間の政治的な緊張が高まる中、繁殖の見通しは立たない状況だ。