¡Ö¤è¤¯Â¾å¤¬¤ë¡×191¥¥í¡ÈÄ¶µð´Á¡ÉÎÏ»Î¤Î»Í¸Ô ¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÆ°¤¤âÂ®¤¤¡×¡ÖÈ©¥¥ì¥¤¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ24Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û191¥¥í¡ÈÄ¶µð´Á¡ÉÎÏ»Î¡¢¶Ã¤¤Î»Í¸Ô
¡¡°ì·î¾ì½ê¤â½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿½½»ÍÆüÌÜ¡£»°ÃÊÌÜ¤ÎÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿190¥¥íÄ¶¤Î¡ÈÄ¶µð´Á¡ÉÎÏ»Î¤¬ÈäÏª¤·¤¿»Í¸Ô¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê½ÅÎÌ´¶¤È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Ñ¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¡Ö¤è¤¯Â¾å¤¬¤ë¡×¡ÖÆ°¤¤âÂ®¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÃÊÌÜ»°½½¸ÞËçÌÜ¡¦ÅÚº´À¶¿å¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¡£¿ÈÄ¹169¥»¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÎ½Å¤Ï191.5¥¥í¡£ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ý¡¹¤È¤·¤¿¡È¤¢¤ó¤³·¿¡É¤ÎµðÂÎ¤Ï¤Ò¤ÈºÝÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¼èÁÈÁ°¤Î½êºî¤Ç»Í¸Ô¤òÆ§¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚº´À¶¿å¤Ï¼´Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÂ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¾å¤²¤¿¡£191¥¥í¤È¤¤¤¦ÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¯¹ø¤ò³ä¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¶þ¿Æ°ºî¤âÈó¾ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢µð´ÁÎÏ»Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö½Å¤¿¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¤Ç¤Ï»°ÃÊÌÜÆó½½¸ÞËçÌÜ¡¦Å·É÷¡Ê²¡ÈøÀî¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ÅÚº´À¶¿å¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤½¤Î½ÅÀï¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê°µÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÁ°¤Ø¡£Å·É÷¤ËÈ¿·â¤Î·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢µÙ¤Þ¤º¹¶¤áÎ©¤Æ¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÅÚº´À¶¿å¤Ï¤³¤ì¤Ç2¾¡ÌÜ¡Ê5ÇÔ¡Ë¡£ÇÔ¤ì¤¿Å·É÷¤Ï6ÇÔÌÜ¡Ê1¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¸©ÅÚº´À¶¿å»Ô½Ð¿È¡¢¸½ºß28ºÐ¤ÎÅÚº´À¶¿å¡£¤½¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¯Â¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÂÎ¤Ç»Í¸Ô¤Õ¤á¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡ÖÁÇÁá¤¯¶þ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ©¥¥ì¥¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢½ÓÉÒ¤ÊÆ°ºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÆ°¤¤âÂ®¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢190¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ½Å¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤¯»Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¨Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤òÏ«¤ï¤ë²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë