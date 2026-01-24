卓球男子シングルスで世界ランキング８位の松島輝空（木下グループ）は、最後まで集中力を保ち続けた。

連覇の懸かった全日本選手権５日目（２４日、東京体育館）の準々決勝では吉村真晴（ＳＣＯグループ）に４―１で勝利。第４ゲームまでジュースが続く展開だったが「あと１点を取り切ることができてよかった。技術面などととかではなく、最後の１本でメンタル的に粘れたところが良かった」と振り返った。

今大会は２連覇を強く意識。粘り強さを求められる場面が訪れることも想定済みだ。この日は第ゲームを奪われるも、引きずることはなかった。「第１ゲームは結構うまくいったけど、その中で少しアンラッキーがあった。でも第２ゲーム以降はしっかりと気持ちを切り替えて、また頑張ろうって気持ちだった。我慢、我慢と自分に言い聞かせていた」と強い気持ちで戦い抜いた。

準決勝ではエース・張本智和との対戦が濃厚だ。「張本選手に勝つ準備をしっかりしたい。やっぱり日本で一番強い選手なので、自分から向かっていって勝てるようにがんばりたい」。日本一の座を明け渡すつもりはさらさらない。