俳優の藤木直人が２４日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。

この日のゲストは元乃木坂４６でタレントの秋元真夏。スタジオで秋元は「実は昨年末にハワイで藤木さんをお見かけして」と切り出した。

これに藤木は「見かけた？」と驚くと秋元は「そうなんです」と笑顔で返した。藤木が「どういうことですか？」と尋ねると秋元は「目の前を通っていかれたのを見て、ホノルルマラソンに私も出させていただきました」と明かした。

これにＭＣを務める俳優の松下奈緒ら出演者が「えー！」と驚いた。藤木は「目の前を通っていったってどういうことですか？」と繰り返し尋ねると「始まる前にちょっと移動してるところですかね？みんなで喋ってたんですけど、すごいオーラがある方がその前を通っていかれて。みんなで、えっ！って」と振り返った。

藤木は「カメラに密着していただいたんで」と明かし「ホノルルマラソン。フルマラソンですか？」と聴くと秋元は「１０キロで」と明かし「１０キロもホント楽しく」と振り返ると藤木は「。僕は苦しみながら、フルマラソンを完走しました」と笑顔で返していた。

藤木は昨年１２月１４日午前５時（現地時間）にスタートした「ＪＡＬホノルルマラソン２０２５」で人生で初めてのフルマラソンへ挑戦し４時間２３分１６秒で完走した。