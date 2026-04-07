Photo: はらいさん どうせなら運動は楽しく継続したい。iPhoneさえあれば好きな場所、好きなタイミングでトレーニングができるのが最大の魅力の「Apple Fitness+」が日本に上陸したのは約2カ月月前のこと。サービス開始当初から現在まで利用している筆者が感じたのは、Appleが展開するサブスク型エンターテインメントの中ではとても満足度が高いということでした。Apple TVやApple Musicなど