WEST.が、12枚目のフルアルバム『唯一無二』を3月10日にリリース。また、アルバムのティザー映像も公開となった。

本作は、歌い、踊り、笑う、“唯一無二”を追い求めて旅を続けるWEST.の、進化と挑戦を感じさせるアルバムとなる。重岡大毅が作詞作曲を手掛けたリード曲「これでいいのだ！」や、2025年10月に開催した初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』に向けて熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）が書き下ろした「踊るしかないじゃん！」、石原慎也（Saucy Dog）が書き下ろした「虹をかける僕ら」のほか、WEST.への5作目の楽曲提供となる柳沢亮太（SUPER BEAVER）による「リプライ」や、バチバチなEDMサウンドが特徴の「BUBBLEGUM」、ウルフルズがサウンドプロデュースした「ウェッサイソウル！」、WEST.初の配信シングル「愛執」などが収録される。

また、形態別のボーナストラックとして、初回盤Aには「ボクら」「オレとオマエと時々チェイサー」のライブ音源、初回盤Bには3年ぶりとなるユニット曲「エラーコード」「スピン」「JAPALOUD」、そして通常盤には「Bloody Love」と「Me Time」がそれぞれ収められる。

さらに、特典映像として、初回盤AにはWEST.初となる1カット撮影で重岡大毅振付のダンスも入った「これでいいのだ！」のMV＆メイキングのほか、MONGOL800主催フェス『What a Wonderful World!!25』のライブ映像とバックステージの模様を収録。初回盤Bには、「愛執」のMV＆メイキングや、2025年5月に出演した『METROCK 2025 TOKYO』のライブ映像とバックステージの様子が収められる。

そのほか、CDデビュー12周年当日となる4月23日には、生配信トーク＆ライブ『虹会』を開催。オリジナルキーホルダーが当たるキャンペーンも実施される。

くわえて、全国9都市をまわるアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二』の開催も決定。3月21日の北海道公演を皮切りに、計28公演を行う。

