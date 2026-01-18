ペット用品だからってスルーしたらもったいない！優秀100均収納グッズ

皆さんは今、SNSで話題になり始めているダイソーの新作商品をご存知でしょうか。ペットグッズ売り場に並んでいるアイテムなのですが、ペット用品だからとスルーするのはもったいない！ちょっとした空きスペースを便利な収納に変えられる優秀なアイテムなので、ダイソーでお買い物の際はぜひチェックしてくださいね♪

商品情報

商品名：ペットケージ収納

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480770512

すでにSNSで話題に！ダイソーの新作商品がスゴイんです

今、SNSでじわじわと話題になり始めているダイソーの新作商品。筆者もとうとうGETしてきちゃいました。今回ピックアップするのは、その名も『ペットケージ収納』。お値段は￥550（税込）。ペットグッズ売り場に並んでいました。

材質はポリエステル。キャンバス生地のように分厚くて丈夫です。ポケットがたくさん付いているのも魅力ですね。

スナップボタンが付いているので、ケージに取り付けやすい仕様です。早速使っていきます！

ペット用品だと侮ることなかれ！ダイソーの『ペットケージ収納』

そのままケージにセットして、ペット用品として使用してもいいのですが、筆者はつっぱり棒を活用して、部屋の一角に取り付けてみました。他にも家具のフレームやタオルバーなど、様々な場所に設置できるのが嬉しいポイントです。

また、ケージ用ということもあってか、壁に接している面にはコーティングが施されているような質感になっています。

洗濯用品や洗濯機周りのお掃除グッズを収納してみました。どのポケットもマチがあってたっぷり入るのに、スリムな設計なのがGOOD。頑丈な作りなので、物を入れても安心があります。ちょっとした空きスペースを便利な収納に変えられるので、とってもおすすめですよ♪

今回はダイソーの『ペットケージ収納』をご紹介しました。

ペット用品だと思ってスルーしたらもったいないダイソーの新作グッズ。ちょい足しする収納アイテムとしてかなり優秀なので、SNSがざわつくのも納得です。これは売り切れるのも時間の問題かも…！気になった方はぜひ、ダイソーのペットグッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。