Ä¹¤¯Ãå²ó¤»¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥¢¤À¤±¤É¤æ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó

¹õ¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È¡¿¥¢¥Ð¥Ï¥¦¥¹ ¥Þ¥ô¥£¡Ê¥¢¥Ð¥Ï¥¦¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë
¹ÅÇÉ¤Ê¹õ¤Ë°¦ÕÈ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Ç¡¢´Å¤¤·Á¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅ¾´¹¡£¶ÊÀþÅª¤Ê¤¹¤½¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ç¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÂ¼ó¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¸«¤¨¤ë¡£
Á´Éô¹õ¤Ê¤Î¤Ë·Ú¤ä¤«
Ìµ¹ü¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤±¤ë¥¨¥¢¥ê¡¼¤Ê´Ý¤ß
¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ï¡¼¥É¤µ¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥é¥Õ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¦¡¼¥ë¤è¤ê¤â¶á¤·¤¤ÁÇºà¤É¤¦¤·¤À¤«¤é¡¢ÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤Á¤°¤Ï¤°¤·¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬À®Î©¡£
¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âËä¤â¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥ê¥ë¤Ä¤¤Î¥Õ¥ì¥¢¤ÊÇò¡×
Çò¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡¿MANOF
·Ú¤µ¤¬Íß¤·¤¤¸üÃå¤Îµ¨Àá¤Ë¹¥ÅÔ¹ç¤ÊÇò¤Ï¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ê¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥â¡¼¥É¤ÊÌÌ»ý¤Á¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢¸ü¼ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ÎÌÊº®¡£Å¬ÅÙ¤Ê½Å¤ß¤Ç¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
Ã¼Àµ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÌöÆ°´¶¤ò
¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¤ÇÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ª·ø¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø
¹½ÃÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ü¥¦¥¿¥¤¡Ü¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¶Å¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥µ¥Ð¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¸ÄÀ¤ò¡£¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¤Ê¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬´Å¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¡£
