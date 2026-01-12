２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！ ２０２６」（通称：すとふぇす）が２月７日〜８日に東京ドームで行われる。イベントに先駆けて、「すとぷり」、「Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −」、「ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ」、「めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −」、「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」の代表者１０人がデイリースポーツなどの取材に応じた。

事務所は、昨年４月にも「すとふぇす」を東京ドームと埼玉・ベルーナドームで５日間開催。再び東京ドームでのフェス開催が決まり、すとぷりの莉犬は「また開催できたらうれしいなと思っていた。この機会をリスナーさんに楽しんでいただけるようにいっぱい準備したい」と意気込んだ。

すとぷりのるぅとは、事務所全体が「１年間でレベルもものすごく上がっていると思う」と実感しているという。本番に向けて、莉犬は「ライブの始まりは一番盛り上がるところでもあると思うので、ワクワクしながら待っていていただけたら」と呼びかけた。

◆以下一問一答

−見どころ

莉犬（すとぷり）「登場の部分を前回よりパワーアップしてできたらいいよねと話合っている。ライブの始まりは一番盛り上がるところでもあると思うので、ワクワクしながら待っていていただけたら」

ばぁう（Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −）「グループが集まるのって、それぞれのセトリ、曲調が違うと思う。セトリを結構話したからめちゃくちゃ喜んでもらえるのかなと思います」

ちぐさくん（ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ）「今回各グループの曲もあるんですけど、グループが違う人たちが集まってシャッフルメンバーでもやる。今回はもっと新しい形になったんじゃないかなと。個人的には曲も熱い。そこも喜んでもらえるんじゃないかな」

心音（めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −）「先輩と歌ったり踊ったりは去年一緒にさせていただいたんですけど、すにすてが加わって、先輩とも後輩とも絡みが増えている。そういう仲の良さを見てもらえたら」

らお（すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ）「すにすてが新しくファミリーに加わった。前回はデビューで東京ドームに立たせていただいて、そこから１年をがむしゃらに頑張ってきた。成長も見せられたら」

−この１年での成長

るぅと（すとぷり）「前回は『めておら』と『すにすて』が初のライブだった。この１年間で単独ライブもやってレベルもものすごく上がっていると思う。すとぷりメンバーだったりもいろんなことをしている。よりリスナーさんにも喜んでもらえると思う」

しゆん（Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −）「そもそも（前回の）東京ドームというでかすぎる箱が初めてだった。そのときによりパフォーマンスに力をいれないと遠くまで見応えを届けられないなと強く感じた。東京ドームは騎士Ｘ、タケヤキ翔くんが入ってお披露目みたいなところもあったので、生まれたてから生後１年目みたいな感じのところがあるので、騎士Ｘとして成長できた姿をお見せできたらうれしい」

あっきぃ（ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ）「この１年濃かった。動画や生放送１つ１つにめちゃくちゃ時間をかけた。みんなの一体感は前回にはないのかなと思う。ファミリーとリスナーで最高の舞台が作りあげられたらなと思います」

みかさくん（めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −）「すとふぇすとかで、初めてえ舞台に立ったのはあるんですけど、大きい動きをしないと見つけてもらえないぐらい大きな舞台。次はもっともっと見つけてもらえるようにしたい。ダンスや歌も前回のすとふぇすに比べたらレベルアップしているので注目してもらえたらうれしい」

やなと（すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ）「東京ドームは規模感もでかすぎる。先輩たちとパフォーマンスできるということで、メンバーも緊張がすごかった。今年１年間はパフォーマンスに力を入れてきた。成長できた１年だったんじゃないかと思う」