¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÂ³¤¥¿¥Ã¥«¡¼¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¡áÊÆÏ·ÊÞ»ïÊóÆ»¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×
¡¡£Æ£Á»Ô¾ìºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÍÎÏ¤À¤È£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïµð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î·ÀÌó¤ÏÉ¬¤º¥É¥ß¥Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÆÃ¤Ë£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÆ±»ï¤Ï¡Ö²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¹¶·âÎÏ¶¯²½¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£²¬ËÜ¤Î³ÍÆÀ¸å¤â¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ø¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ÎÍ¾ÃÏ¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÃíÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¤µ¤é¤ËÆ±µåÃÄ¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥È¥í¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ±»ï¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¾ò¹à¤È¹â³Û¤ÊÇ¯Êð¤ò´Þ¤àÃæ´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥«¥Ö¥¹¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤ÏµÕÅ¾¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬À©¤¹¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÂçÊª¤Ï¤É¤³¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡£