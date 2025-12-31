¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é¡Ëº£ÅÄÈþºù¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡Ê£²ÎóÌÜÃæ±û±¦Â¦¡Ë¤é¡Ê»£±Æ¡¦ÀÐ°æ·õÂÀÏº¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë

¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¤¬¥¿¥¤¥È¤ÊÀÖ¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

¡¡ºÙ¿È¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¸ª¤À¤·ÀÖ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ï¡¢Â¸ºß´¶È´·²¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÎÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¬ÁÛÄê°Ê¾å²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬¹ñÊõµé¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¨¤¹¤®¤Æ²Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£