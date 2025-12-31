¹ÈÇò¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î°áÁõ¤ËÁûÁ³¡ÖÇË²õÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¡¡Ä¹¿ÈºÙ¿È¤ËÀÖ¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ²Î¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Í¥¾¡¡×
¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¤¬¥¿¥¤¥È¤ÊÀÖ¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ºÙ¿È¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¸ª¤À¤·ÀÖ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ï¡¢Â¸ºß´¶È´·²¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÎÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¬ÁÛÄê°Ê¾å²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬¹ñÊõµé¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¨¤¹¤®¤Æ²Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê£´£°¡Ë¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡Ö°áÁõ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£