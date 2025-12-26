この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【今日まで】ユニクロ期間限定価格1,990円！大定番のタートルネックが絶対失敗しない理由 #アラフィフファッション #uniqlo #uniqloコーデ #ユニクロ #ユニクロ購入品」を公開しました。動画では、ユニクロの大定番アイテム「メリノリブタートルネックセーター」をピックアップし、その魅力と着こなし術を紹介しています。

今回紹介されたのは、ユニクロの「メリノリブタートルネックセーター」。動画公開時点で期間限定価格の1,990円となっているこのアイテムは、全13色という豊富なカラーバリエーションが特徴です。ゆかりん氏はこれまであまり購入してこなかったそうですが、「もっと早く買えばよかった」とコメントし、その万能性を高く評価しています。

ゆかりん氏がこのセーターを選んだ決め手は、その「薄さ」にありました。極細メリノウール100%で作られた生地は、肌触りが良いだけでなく、インナーとして着用してももたつかないため、ジャケットやカーディガンとの重ね着に最適だと説明しています。一方で、生地が薄いため一枚で着ると体のラインが出やすい点にも触れていますが、レイヤードスタイルを前提に考えれば、その薄さが逆に利点になるとのことです。動画では、自身が購入した「31 BEIGE」のLサイズを着用し、サイズ感もレビューしています。

動画内では、このタートルネックセーターを使ったコーディネートを複数提案。ふんわりとしたカーディガンと合わせたカジュアルなデニムスタイルや、紺のジャケットと合わせたきれいめなパンツスタイルなど、具体的な着こなしを披露しています。インナーとして一枚持っておくと、冬のコーディネートの幅が広がりそうです。

YouTubeの動画内容

00:18

「もっと早く買えばよかった」大定番タートルネックセーター紹介
00:58

商品名「メリノリブタートルネックセーター」と期間限定価格の解説
04:32

実際に着用してサイズ感をレビュー
07:17

コーディネート例

チャンネル情報

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル_icon

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 2.86万人 1323 本の動画
ゆかりんが40代50代向けUNIQLOしまむらGU上品カジュアルコーデ配信中！ コメントはすべて返信しますˊᵕˋ⑅ 頑張って更新するのでチャンネル登録お願いします♪
youtube.com/channel/UCLU-vEVEg-X_vNsR1d7NGCw YouTube