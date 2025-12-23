実業家・堀江貴文氏（53）が23日放送のフジテレビ「ホンネ喫茶 永田町」（後7・00）で、約20年ぶりの同局番組出演を果たした。

番組MCの加藤浩次から「堀江さん、いて大丈夫ですか？」と聞かれ「20年ぶり」とぽつり。「OKになって大丈夫なんですね？」と確認されると「っぽいですね。入ってくると誰も何も言わないけど凄い圧を感じる」と明かしてスタジオを盛り上げた。

同局のオファーを「僕から断ったことは1回もない。スケジュールが合わない以外は」と説明し、加藤が「フジテレビ解禁ということでよろしいですね？」と念押しすると「はい。いや、僕が解禁するわけじゃない。こっちでしょ、解禁するのは。僕は1回も嫌だって言ったことないよ」とこだわりも。

今後もオファーがあれば出演OKだといい、同局昼のバラエティー番組「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）のコーナー「ぽいぽいトーク」の出演も「スケジュールさえ合えば」と前向き。同番組MCの神田愛花は「やったー！」と大喜びだった。

堀江氏は2005年、当時ライブドアを率いてフジサンケイグループのニッポン放送の買収に乗り出したが失敗。それ以来フジとは関係が悪化した。しかし今年4月には同局の再建への関与に意欲を見せ、フジHDの株主として6月の株主総会に出席。同局の清水賢治社長も堀江氏との協業の可能性に言及していた。