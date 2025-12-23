

記事のポイント

エアリーはスリープウェアを成長軸に据え、既存店売上11％増を実現した。

素材設計と価格戦略により、パジャマを通年で売れる商品へ転換した。

Z世代の着こなしとSNS拡散が、スリープ需要の拡張を後押しした。



アパレル市場全体がまだらな状況にあるなか、スリープウェアはエアリー（Aerie）のもっとも重要な成長ドライバーのひとつとして浮上している。第3四半期、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（American Eagle Outfitters）は売上高13億6000万ドル（約2040億円）と過去最高を記録し、前年同期比で6％増、既存店売上高は全体で4％増となった。

決算説明会で強調された「通年ビジネス」としてのスリープウェア

季節需要に依存しないパジャマ市場での差別化

「快適さ」を軸にした商品開発と素材戦略

Z世代・アルファ世代が広げる「外でも着る」スリープウェア

TikTokとインフルエンサーが生むバイラル効果

スリープを中核に据えたエアリーの統合マーケティング

セット提案と拡張アソートメントで広がる成長余地