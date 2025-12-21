今回は、3歳になった息子と元妻に遭遇し、不倫を後悔した男性のエピソードを紹介します。

不倫さえしなければ…

「俺は2回離婚していますが、最初の妻とも2人目の妻とも不倫が原因で離婚。さすがに自分でも反省していますよ……。

で、2人目の妻と離婚してしばらくたち、独り身にも慣れてきた頃、最初の妻と、妻との間に作った息子にばったり遭遇したんです。息子は3歳で可愛い盛り。で、息子に話しかけたけど、俺が誰だかわからないようで……。

そんな息子の様子を見ていた最初の妻（元妻）が、『知らない人だから話しちゃダメよ！』と怒り、元妻ににらまれました。そのとき、『不倫なんかしてなければ、この可愛い子のそばにいられたんだよな』と思い涙が止まらず、不倫を心底後悔しました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この元妻は、すでに再婚しているとのこと。この男性も、自分がしたことの罪の重さをしっかり受け止め、前を向いて生きていくしかないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。