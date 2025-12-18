モデルでプロ雀士の岡田紗佳（31）が17日深夜、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。浮気について語った。

この日はゲストで「さらば青春の光」東ブクロと登場し“男女の疑問”について討論。東ブクロから、森と岡田へ男性の浮気について話題を振る場面があった。

東ブクロが「浮気しているだろうのチェックはしない？髪の毛が落ちてるだとか」と質問すると、森は「そんなことしそうな人の家に行かない」と否定。これに対し岡田は「それは違いますよ。みんな浮気します」と諭すようにつぶやいた。

「浮気はみんなするから、私は（証拠を）探さない。浮気は絶対してるから、探す必要ない」とキッパリ。「そう思って付き合ってんの？それは女性としては嫌でしょ。逆に（浮気）するんですか？」と東ブクロに聞かれると「私はしないですけど、男はみんなするもんだと思ってるからしょうがない」と話した。

再度「明らかに証拠が出たとしても問い詰めないってことですか？」「だって（浮気）するんだもん、しょうがない」と譲らない岡田。東ブクロは「うれしいねあなた。鏡だね」と喜んでいた。