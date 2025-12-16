16日の参議院予算委員会において、れいわ新選組の奥田ふみよ議員が持論を述べた。

奥田議員は「子どもたちを守るのが政治。私は今回の参院選で初めて国会議員になったピアノの先生をしとった３人の子どものお母さんです。こういう普通のお母さんが国会議員にならんとこのままほったらかしとったら『子どもを守る』と言って子どもを殺す暴力政治がそう遠くない将来に来るかもしれんと危機感しかないので、高市総理に物申しに来ました」と宣言。

さらに「母親はね、子どもを戦争に行かせるために産んだんじゃないんだよ。どこの子どももみんな笑って暮らしてほしいと願うこの国のお母さん代表として質問させていただきます。総理、政治家ってこの国に暮らすすべての子どもたちの命を守るために存在していますよね？ 今日傍聴に来ている一人ひとりの子どもの命を守るために総理大臣になっていますよね？ 子どもたちを絶対に戦争に行かせない、そして絶対に戦争に巻き込ませない。今ここで約束してください。時間ないので『はい』か『いいえ』のみ10秒以内でお願いいたします」と迫った。

これに高市早苗総理は「大切な子どもさんの命を守るために私は闘います」と回答。

奥田議員は「小泉防衛大臣が10日の予算委員会で『経済の中心はこれからは防衛産業だ』と、とんでも発言をしてらっしゃいますが、こんな発言、前代未聞ではないのでしょうか？ これって人殺しの武器を日本で作って他国に売り、その武器で子どもを殺しまくるという理解でいいですか？ 子どもの命より金優先ですか？ 80年前の富国強兵に逆戻りするんですか？ これってとんでもない憲法違反になりませんか？ その発言のとおりに今回の補正予算、防衛費という名の軍事費が11兆円となりました。本当の防衛は子どもたちを守るために早急に徹底した平和外交を中国やロシア・北朝鮮とすぐにでもせんといかんのに。そしてアメリカにはこれから80兆円ものお金を巻き上げられるわけですが、それに対してガチンコの徹底外交するのが本当の防衛じゃないんでしょうか？」と述べた。

奥田議員の発言は続く。

「そして何よりも真の防衛というのは未来世代の子どもへの投資です。軍事費なんかじゃない。一刻も早く農家を増やして自給率を上げる。飢えさせないために。そして学校の先生を増やして教育費を完全無償化にする。だって少子化なんでしょう？ 日本の教育費はOECDでずっと最下位レベルです。先進国で30年間唯一日本だけが衰退、子どもに全く金をかけないドケチンボ国家それが日本。何度でも言います。子どもへの投資こそが本当の防衛です。奥田のところに全国の子どもたちから１万件を超える相談がき続けています。『校則おかしいのに黙って言うこと聞けと脅されまくって怖い』『学校に行くと刑務所みたいで頭がおかしくなる』。とんでも校則の一例『靴や靴下・下着は白のみ。授業中水飲み禁止。身だしなみチェックという名の廊下に並ばせての身体検査』。やってること戦時中ですよ。とんでも校則のせいで学校がいじめという名の傷害や暴行をたくさん生んでいる。こんな異常な空間だから学校に行けなくなった子がたくさんいるんです。学校問題が子どもを人間と認めない腐った政治と直結していることがはっきりしましたよ」

質問をすることなく、奥田議員の主張は続く。

「総理、日本の学校は本当に生徒の人権を守ることができているとお考えでしょうか？ 子どもの自殺者数過去最多をまた更新。戦後で今一番政府が子どもを殺しています。政治の大失敗だということこの実害を認めてほしいです。学校の人権侵害校則はどんなに理不尽でもお上には逆らわず、言うことを聞くロボット人間を大量生産しちゃうんです。戦争ビジネスで儲けようとする国が『戦争なんだから国のために死んでこい』と言われても諦めて黙って戦争に行ってしまう市民を増やしかねない戦争の道へとつながっているんです。主権者の皆さん、女性初の総理だからといって絶対にだまされないでください。それが自民党高市政治です。6割の市民が生活苦しいのに市民には、たったおこめ券3000円だけ配ってとことん市民に金を出ししぶり、その一方アメリカには桁違いの投資。そして野党も野党ですよ皆さん。ここに来て４カ月私見てきましたけどね、緊張感もないですよ。野党も与党もみんな仲良しですよ。飲み会の誘いや質疑の褒め合い、議場では抗うふりして最終最後は市民の暮らしや命を切り捨てる売国棄民採決にみんなで仲良く賛成ですよ」

「あげくの果て、裏金議員が25年も国会議員を続けた、ときれいな着物着て与野党みんなで本会議場でお祝いですか？ 国会の外の市民の窮状なんか眼中なしの野党も与党もみんな貴族、仲よし国会村がここです。政治はさっさと子どもを守るために動いてほしい。だけど政治屋たちが自分たちのさまざまな欲を持ち込んで子どもたちの未来を潰していく、そんな欲まみれな国会議員どもの嘘やだましを徹底的に大掃除するのがれいわ新選組です。主権者の皆さん政治はみんなのものですよ。おかしいことにはおかしいと言ってみんなでいっしょにお年寄りと子どもを守りましょう。終わります」

ここまで独壇場のように奥田議員が主張した最中、議場内はざわつき、ヤジも飛んだ。

藤川政人委員長は「ただ今、奥田君の発言中に不適切な言辞があるとのご指摘がありました。委員長といたしましては、後刻理事会において速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします」と述べた。

