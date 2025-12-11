「我慢の限界でした」温泉で騒ぐ外国人観光客に地元民がウンザリ。スタッフに注意され謝罪するまで――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月9日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
インバウンド需要に沸く日本。しかし今、各所では外国人観光客による“マナー違反”が問題となっている。日本と海外ではマナーに関する認識が異なることも多く、彼らに悪気はなくとも周囲が「迷惑」と感じてしまうケースが少なくない。
◆温泉で騒ぐ金髪タトゥーの外国人旅行者たち
日曜の午後、田中健（仮名）さんは仕事の疲れを癒やすべく、九州の日帰り温泉を訪れていた。
「そこは地元の人たちに愛される、静かで落ち着いた雰囲気の温泉です。ゆったりと湯船に浸かって身を委ねていると、30代くらいの外国人男性グループが入ってきたんです」
彼らは身長が高く、金髪でがっしりした体格。一人は腕にタトゥーが刻まれている。突如として、賑やかな英語が響き渡った。
「Oh man, this is insanely hot!」（これはめちゃくちゃ暑いな！）
ゲラゲラと笑いながら、まるでプールにでも来たかのように足をバシャバシャと浸けている。しかも体を流すことなく、いきなり湯船に入ろうとする姿に、地元の人たちは眉をひそめてピリついていたそうだ。
「見かねた地元のおじさんがジェスチャーを交えて『日本では先に体を洗うんだよ』と声をかけました。すると、金髪タトゥーの男性が『Sorry!』と笑いながら仲間に伝え、ようやく洗い場へ向かったんです」
◆シャンプーやリンスも使いっぱなし
しかし、そこでまた問題が起きる。
「彼らはまるで水鉄砲のように水を飛ばしあって遊ぶ始末。しかも使い終わったシャンプーやボディソープを片付けず、放置したまま立ち去ったんです。みんな我慢の限界でした」
誰かが施設側に伝えたのだろう。若い男性スタッフが駆け寄ってくると、英語でやんわりと注意した。
「Excuse me, could you please be a bit quieter? This is a place to relax.」（ここはリラックスする場所だから、もう少し静かにしてもらえないか？）
金髪タトゥーの男性たちがバツの悪そうな顔をして「Oh, sorry. Our bad.」と謝罪し、それ以降はようやく静かになった。
日本の温泉文化が世界に広まるのはうれしいことだ。しかし、入浴マナーまではあまり伝わっていない。田中さんは、地元民と思われる隣の高齢男性が「まあ、郷に入っては郷に従えってなあ……」と呟いたのが印象的だったとか。
◆水族館で順番を無視して割り込んでくる
石川翔太さん（仮名）は先日、3歳の娘と妊娠6ヶ月目の妻と一緒に水族館へ出かけた。家族3人でのささやかな外出を楽しみにしていたという。
水族館には多くの外国人観光客の姿も見られた。しかし、そこで不快な出来事に遭遇することになる。
「うちの娘は身長80cmほどで、水槽の前に立って一生懸命に魚を見ていたところ、アジア系の外国人の夫婦がその視界を遮るように割り込んできたんです。
誰もが順番に見ているなかで、まるで娘の存在を無視しているかのようで、その場を動こうともしない。幼い子どもの目線など全く気に留めていない様子に、私は苛立ちを覚えました」
その後、イルカショーの時間が近づき、石川さん一家は2列目の席に座った。前回の訪問時、イルカショーは比較的おとなしめで水をかぶることもなかったため、妊娠中の妻にも問題ないだろうと判断しての選択だった。
しばらくして、妻がポップコーンを買いに立った隙に、なんと先ほどのアジア系の外国人夫婦が近づいてきて、妻が座っていた席に勝手に腰を下ろしたという。
インバウンド需要に沸く日本。しかし今、各所では外国人観光客による“マナー違反”が問題となっている。日本と海外ではマナーに関する認識が異なることも多く、彼らに悪気はなくとも周囲が「迷惑」と感じてしまうケースが少なくない。
日曜の午後、田中健（仮名）さんは仕事の疲れを癒やすべく、九州の日帰り温泉を訪れていた。
「そこは地元の人たちに愛される、静かで落ち着いた雰囲気の温泉です。ゆったりと湯船に浸かって身を委ねていると、30代くらいの外国人男性グループが入ってきたんです」
彼らは身長が高く、金髪でがっしりした体格。一人は腕にタトゥーが刻まれている。突如として、賑やかな英語が響き渡った。
「Oh man, this is insanely hot!」（これはめちゃくちゃ暑いな！）
ゲラゲラと笑いながら、まるでプールにでも来たかのように足をバシャバシャと浸けている。しかも体を流すことなく、いきなり湯船に入ろうとする姿に、地元の人たちは眉をひそめてピリついていたそうだ。
「見かねた地元のおじさんがジェスチャーを交えて『日本では先に体を洗うんだよ』と声をかけました。すると、金髪タトゥーの男性が『Sorry!』と笑いながら仲間に伝え、ようやく洗い場へ向かったんです」
◆シャンプーやリンスも使いっぱなし
しかし、そこでまた問題が起きる。
「彼らはまるで水鉄砲のように水を飛ばしあって遊ぶ始末。しかも使い終わったシャンプーやボディソープを片付けず、放置したまま立ち去ったんです。みんな我慢の限界でした」
誰かが施設側に伝えたのだろう。若い男性スタッフが駆け寄ってくると、英語でやんわりと注意した。
「Excuse me, could you please be a bit quieter? This is a place to relax.」（ここはリラックスする場所だから、もう少し静かにしてもらえないか？）
金髪タトゥーの男性たちがバツの悪そうな顔をして「Oh, sorry. Our bad.」と謝罪し、それ以降はようやく静かになった。
日本の温泉文化が世界に広まるのはうれしいことだ。しかし、入浴マナーまではあまり伝わっていない。田中さんは、地元民と思われる隣の高齢男性が「まあ、郷に入っては郷に従えってなあ……」と呟いたのが印象的だったとか。
◆水族館で順番を無視して割り込んでくる
石川翔太さん（仮名）は先日、3歳の娘と妊娠6ヶ月目の妻と一緒に水族館へ出かけた。家族3人でのささやかな外出を楽しみにしていたという。
水族館には多くの外国人観光客の姿も見られた。しかし、そこで不快な出来事に遭遇することになる。
「うちの娘は身長80cmほどで、水槽の前に立って一生懸命に魚を見ていたところ、アジア系の外国人の夫婦がその視界を遮るように割り込んできたんです。
誰もが順番に見ているなかで、まるで娘の存在を無視しているかのようで、その場を動こうともしない。幼い子どもの目線など全く気に留めていない様子に、私は苛立ちを覚えました」
その後、イルカショーの時間が近づき、石川さん一家は2列目の席に座った。前回の訪問時、イルカショーは比較的おとなしめで水をかぶることもなかったため、妊娠中の妻にも問題ないだろうと判断しての選択だった。
しばらくして、妻がポップコーンを買いに立った隙に、なんと先ほどのアジア系の外国人夫婦が近づいてきて、妻が座っていた席に勝手に腰を下ろしたという。