【北京＝照沼亮介】漫画やゲームなどのキャラクターを活用したＩＰ（知的財産）ビジネスが中国で急拡大している。

新たな内需のけん引役として中国政府も産業育成に力を入れているが、著作権侵害の「偽物」が出回っており、対策に頭を悩ませている。

ＳＮＳで話題

中国発の代表的なキャラクターが「ラブブ」だ。ウサギのような長い耳と、ギザギザの歯が特徴で、香港出身の絵本作家が創作し、中国の玩具メーカー「ポップマート」が商品化。ＳＮＳで話題となった。

関連グッズは、中身の見えない箱入りで販売する「ブラインドボックス」という手法をとり、お気に入りの一品が手に入るまで繰り返し購入するファンが続出した。

ところが、北京市郊外では、ラブブのぬいぐるみをむき出しでずらりと並べている露店が何店も目に入る。

足をとめて眺めていると、女性店主が近寄り、「６０元、４０元、いや２０元（約４４０円）でどうだい」と声をかけてくる。同じサイズの正規品は９９元（約２２００円）だ。表情なども、正規品とは少し違うように感じる。偽物ではないかと尋ねると、「品質はいいよ」とはぐらかされた。

アニメキャラも

ラブブ以外にも、中国では今年、キャラクタービジネスが絶好調だ。明代の小説「封神演義」などを舞台に主人公のナタが活躍するアニメーション映画「ナタ２」は、世界のアニメ映画の歴代興行収入１位を記録。「西遊記」を土台にしたアクションゲーム「黒神話：悟空」も人気を博した。

中国の市場調査会社「艾媒諮詢（アイリサーチ）」によると、キャラクターのフィギュアやぬいぐるみ、トレーディングカードなどを対象にした「グッズ経済」が、２０１９年の８１３億元（約１・８兆円）から、２４年に１６８９億元（約３・７兆円）と２倍以上に成長した。２９年には３０８９億元まで拡大する見通しだ。

商務省や中国人民銀行（中央銀行）などが１１月下旬に発表した消費促進策では、アニメや玩具などの関連商品を扱う店舗の設置を商業施設に奨励している。

中国では、２１年に著作権法を改正して、悪質な権利侵害に対して最大５倍の損害賠償を科すことを可能にするなど、模造品対策を強化している。

ただ、中国の最高人民法院（最高裁）によると、知的財産を巡る案件は１８年の３３・５万件から、２４年に５３万件に増加するなど、知財侵害は衰えていないようだ。