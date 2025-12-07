ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬ÉôÈ¯¸« É÷Â¯Å¹»öÌ³½ê¤ÏÌó20¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è
¡¡Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬Éô¤ÈÎ¾¼êÂ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÆüº¢¤«¤éÌó20¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6ÆüÌë¡¢ËÏÅÄ¶è¹¾Åì¶¶¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÎäÅà¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬Éô¤äÎ¾¼ê¤ÈÎ¾Â¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¹ÂÎ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÊÌ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÆüº¢¤«¤éÅ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃË½÷Ìó20¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¼ç¤Ë»öÌ³½ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë½¾¶È°÷¤é¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»àÂÎÂ»²õ¡¦°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë