結局「コレがいちばん使える」スタイリストに選ばれた「シンプルな服」





スタイリストたちのワードローブ更新プラン

多くの服の中で、スタイリストたちがとくに惹かれたアイテムは？ 定番のアップデートやトレンドカラー、隠れた名作まで。どこかで見たようなシンプルな服でも「買いのポイント」がある新名品を総ざらい。







コートの中にも着られる「便利な薄軽アウター」

タンク＋デニムの上にざっくりはおりたい

グレーカーディガン／HARUNOBUMURATA（ザ・ウォール ショールーム） 「トップス風にも着られて、アウターとしても使える。そんな使いみちも多いアウター。包まれるかのようなやわらかなモヘアがとにかく着ていて気持ちいい。アンニュイな雰囲気が加わります」（スタイリスト・渡邉恵子さん）







「気になる色」のとり入れ方

さし色としてのぞかせたい高発色の赤

赤タートルニット／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan ルミネ新宿店） 「今季注目のパキッとした赤は、中に仕込みやすいタートルからはじめたい。実際に今月のGISELeスタイリングでも使用しました」（スタイリスト・岩田槙子さん）







パンツは「ラクがいいけどラフは嫌」

細部までこだわって作られた完璧な1本

ワイドパンツ／チノ（モールド） 「股上が深めで動きやすい。だけどルーズに見えず自然と腰位置も上がって見えて、脚線もキレイに見えるハイウエスト。辛口な雰囲気が漂って、合わせるトップスがシンプルでも高感度な仕上がりに」（スタイリスト・樋口かほりさん）







（服のプライスなど詳細へ）

≫【全36アイテムの一覧へ】 多くの服の中でも「とくにいい」 スタイリストに選ばれた「シンプルだからいい服」