飼い主さんが起床すると、何とも言えないほど幸せな光景が目の前に広がっていたのだとか。その光景があまりにも可愛すぎると、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.5万再生を突破し、「か…かわいい」「やばいかわいすぎて叫んだ！！！」「こんなん写真撮りまくる…かわいすぎ」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝起きて部屋の様子を見ると、ソファの上で『猫と犬』が…あまりにも尊い『幸せな光景』】

目を覚ますと「幸せ」があった

TikTokアカウント「yuna」に投稿されたのは、ソファでくつろぐラガマフィンの猫さんとポメチワの犬さんの様子です。

ある日、飼い主さんが目を覚まして起き上がると、リビングにあまりにも幸せすぎる光景が広がっていたとのこと。なんと朝からリビングのソファの上で、猫さんと犬さんが抱き合ってくつろいでいたといいます。

動いてしまわないようにゆっくり撮影開始

猫さんと犬さんがビックリして離れてしまわないように、ゆっくりと起き上がって撮影を開始したという飼い主さん。こんな可愛すぎる光景が目に入ったら、思い出に残すために撮影したくなるのも無理ありません。まさかこんな風に抱き合っているとは思わず、朝からビックリしたそうです。

撮影を始めた飼い主さんに対して、犬さんはウットリした表情をしたまま見つめてきたそうですが、どうやら猫さんは違ったそう…。猫さんは目を大きく見開いて、ジーっと見つめてきたのだとか。もしかするとラブラブな姿を見られるのが恥ずかしかったのかもしれませんね。

とっても可愛い猫さんたちとの幸せな毎日

相思相愛な猫さんと犬さん。これからも2人はラブラブな毎日を送っていくことでしょう。こんな幸せな光景を直に見られる飼い主さんがとっても羨ましいです。

猫さんと犬さんがイチャイチャする様子は、TikTokでも大反響！投稿は8.5万回以上も再生され、7000件を超える高評価が集まっています。

投稿には「コメントせずにはいられないw可愛すぎーーーーー！！！」「形似てるし、お互いに同種だと思ってそう」「猫のなんやねんみたいな顔可愛い」「仲良し可愛すぎて尊い」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「yuna」では、猫さんたちと暮らす幸せな日常の様子が投稿されており、見ているだけで幸せな気分になれますよ。

猫さん、犬さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuna」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております