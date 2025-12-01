オフィスで過ごすワンちゃん3匹の様子を投稿するXアカウント「社員犬」（@franky_dogs）が可愛すぎると話題だ。



出勤した社員犬たちは、オフィスでお昼寝したり、会議に出席したり、段ボールをまとめるのを手伝ったりと大活躍。のびのび勤務しているようで、怒られた時には駆け込む専用の人間の社員までいるそう。こんな可愛い犬がオフィスにいたら、仕事も更に頑張れそうだ。社員犬が働くfranky株式会社（東京都渋谷区）の山口さんに詳しく話を聞いた。



――社員犬とは？会社に住んでいるんですか？



山口：社員犬は弊社従業員の愛犬です。飼い主と一緒に出勤し、一緒に退勤します。 現在出勤する社員犬は3匹です。



――どんな社員犬がいますか？



山口：びーあ（シルバーのトイプードル）はとても静かで、忠誠心の強い男の子。猫や小動物が大好きで、一度オフィス近くで野良猫を助けたこともある勇敢な子。



ちゃちゃ丸（ミニチュアシュナウザー×マルチーズ）は、生後4ヶ月から通勤していて、少し内弁慶な女の子。びーあと仲良しで好奇心旺盛です。



蘭丸（タイニープードル×マルチーズ）は社員犬の中で1番お兄さん。とにかくママっ子で寂しがり屋。オフィスで吠えたことが無く、出勤していても気づかないくらい静かです。



――仕事中の過ごし方は？



山口：オフィスが広いので、飼い主が勤務中は自由に過ごしています。飼い主の膝にいる子もいれば、自分のベットにいる子、大好きな同僚にずっとついていく子など。 飼い主からガムなどを貰ったり、行きつけの社員からペット専用カニカマをもらったり、しっかりおやつも楽しんでいます。



トイレは、オフィスにいる間マナーウエアを着用しておりますが、うんちは見つけた社員がすぐ片付けていますよ。



――職場に犬がいて良いこととは？



山口：癒やされるのは勿論、犬を飼ったことが無い社員が、犬を迎える為の知識や準備を知ることが出来ます。ただ可愛いからではなく、責任を持って迎えることができるのかを考えることができるんです。



さらに当社に商談や撮影で来社される方も、癒やされた、緊張がほぐれた、など喜んでいただいています。



SNSでは「全部がかわいい」「弊社にも導入してもらえれば喜んで毎日出社する」「グレーの犬さんは床と保護色になってる」「転職したい」「まじでここで働きたすぎる」などの反響が寄せられた。職場に犬がいることで、仕事へのモチベーションも大きく変化がありそうだ。



