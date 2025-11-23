¡ÖÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¡ÖÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤òÊ¬¤±¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿6Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤Ï¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤1¥³¥Þ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Èø ¾´¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ö¿´ÍýÅª½ÀÆðÀ¡×¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¹¤¬¤Ã¤¿
¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢É¬¤º¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥â¥ó¥É¥½¥ó»á¤¬1999Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤È¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬ºÇ¾®²½¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤«¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ë¡×¤È»×¤¨¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Google¤¬2012Ç¯º¢¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤«¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´ë¶È¸¦½¤¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë