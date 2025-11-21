°¤Éôµð¿Í¤ËÂç·ã¿Ì¡ª 24ºÐ¤Î¼¡À¤ÂåÀµÊá¼ê¸õÊä¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉÄ¾ÁÊ¤ÎÇÈÌæ¡Ö¼ã¤¤»þ´Ö¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÅÇÏª
¡¡¤³¤ì¤ÏÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Î6Ç¯ÌÜ¡¦»³À¥¿µÇ·½õ¡Ê24¡Ë¤¬19Æü¤Ë¡¢17Æü¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ç¡ÖÊÝÎ±¡×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤á¤ÆÂ¾µåÃÄ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¡¦À±ÎÇ¤«¤é2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤ÏÆó·³¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¶¯¸ª¤ò¶î»È¤·¤¿¼éÈ÷ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æó·³Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.302¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤Î¡¦Æ±219¤«¤éÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢°ì·³½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ÃÈåÂóÌé¡Ê33¡Ë¤¬5Ç¯15²¯±ß¤ÇFA²ÃÆþ¡£³«Ëë¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£º£½©¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê29¡Ë¡¢Âç¾ëÂî»°¡Ê32¡Ë¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ê36¡Ë¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤¬¥À¥Ö¤Ä¤¯¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤À¤¬¡¢Æó·³Àï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë»³À¥¤Ï¤³¤¦ÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥É½ª¤ï¤ê¤ËËè²ó¡Ê°ì·³¾º³Ê¤Î¡ËÅÅÏÃ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡Øº£²ó¤â¥À¥á¤«¡¢º£²ó¤â¥À¥á¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¤1Ç¯¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Èº£Ç¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤Ê¤é¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤·¡¢¼ã¤¤»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸ø¤ËÉÔËþ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤â°ÛÎã¤À¤¬¡¢µð¿Í¤Î¸µ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÇÉ¾ÏÀ²È¤Î¿Á¿¿»Ê»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÃÈå¤ÎFAÊä¶¯¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£24Ç¯¤Ï´ßÅÄ¤¬ÂæÆ¬¡£º£Ç¯¤ÎÊá¼ê¿Ø¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢´ßÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë»³À¥¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë·Á¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢FA¤ÇÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢³«Ëë¤«¤é¹ÃÈå¤Îµ¯ÍÑ¤¢¤ê¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¹ÃÈå¤Î·ÀÌó¤Ï¤Þ¤À4Ç¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿Á»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»³À¥¤ÏµåÃÄ¤Ë¤Ë¤é¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥ÉÄ¾ÁÊ¤ò¤¢¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Ê¢¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï»¿À®¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç°ì·³¤Ç1»î¹ç¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÄ¾ÁÊ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥É¤ä¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬¥À¥á¤Ê¤é¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Å´Ë¤¸ª¤Ïµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤·¡¢ÂÇ·â¤â·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤¼è¤ê¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µð¿Í¤Î¼¡À¤Âå¤ÎÀµÊá¼ê¸õÊä¤¬¡Ø½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¡£Â¾¤Î¼ã¼ê¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢Êä¶¯¤ËÍê¤ë¥Á¡¼¥à¤Îº¬Äì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìîµå¿ÍÀ¸¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿»³À¥¡£¼¡²ó¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ï27Æü¤ÎÍ½Äê¤À¡£
