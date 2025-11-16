ひろゆき、“青ピンク髪”姿に激変→アンチと物理対決へ 『あのちゃんのひろゆき行ってきて！』【コメントあり】
テレビ東京は、17・24日の2週にわたって『あのちゃんのひろゆき行ってきて！』を放送する。
【番組カット】リングでガチバトル！アンチと対決するひろゆき
実業家のひろゆきこと西村博之氏が、タレントでアーティスト・あのの「やりたかったけどできていないこと」を代行する。この番組は、やってみたいけどいろいろな事情で自分ではなかなかできない…そんな願望をひろゆきが本気で実行する、ドキュメント×トークバラエティーとなる。
スタジオでは、あのがスタッフと話し合い浮かんできた「やってみたいこと」をリストアップ。「アンチと直接対決してきて」「BPOに行ってコンプラの定義を聞いてきて」「ワンピースの最終回を仕入れてきて」など、ちょっとムチャぶりな願望が並ぶ。
その中から今回ひろゆきが挑んだのは、なんと「青ピンク髪にしてきて」「アンチと直接対決してきて」「万引き被害に困っているお店を救ってきて」の3つ。
17日放送回（深0：36〜1：06）では、青とピンクに髪を染めたひろゆきが、アンチとの直接対決。SNSで募集した自身のアンチと対面。ひろゆきを嫌いな理由を聞き、論破に挑戦。さらに最後には物理的な直接対決も繰り広げる。
24日放送回（深1：00〜1：30）では、万引きを撲滅するため万引き犯を憑依させ、弱点を見つけ出すべく実際に万引きを行う。その結果をもとにスーパーへ万引き対策を提案することに。その“賢い頭脳”を社会の課題解決にも活用する。想定外の展開に、スタジオのあのちゃんも思わず、「ひろゆきの方が変」と本音をポロリとこぼす。
【コメント】
■あの
ひろゆきが僕の代わりにいろんなことに挑戦してきてくれました。オンエアできるのかギリギリの内容もあったので放送されるかわかりません！楽しみにしててください！
■ひろゆき
（放送）前日の11/16に49歳になったおいらですが、あのちゃんの使いっ走りとしてこき使われている結果になりました。。。
■町田拓哉（番組企画・演出）
一見変わっていると言われる視点や考えを紐解いたり、武器にしていったりします。その様子を見ながらあのさんとひろゆきさんがあーだこーだいう番組です。ちょっと仲の良いお2人ならではの関係性を楽しんでいただけると思います。いろいろな価値観を覗き見てもらえたらうれしいです！あとひろゆきさんに全くNGがなくて驚きました！
