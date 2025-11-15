É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡Ö¤Ê¤¤¡×´ûº§ÃË½÷¤Ï¡Ö¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÉâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¡×¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¢ª3¿Í¤Ë1¿Í¤¬²¼¤¹¡Ô¸½¼ÂÅªÈ½ÃÇ¡Õ¤¬À¸¡¹¤·¤¤
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÀ¸¡¹¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¡Ö±Ë¤¬¤»¤Æ¡¢¤¤¤ÄÎ¥º§¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¡ÊÃËÀ1471¿Í¡¢½÷À1529¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Âå¹½À®¤Ï¡¢20Âå¤¬150¿Í¡¢30Âå¤¬558¿Í¡¢40Âå¤¬970¿Í¡¢50Âå¤¬1322¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î50.58¡ó¡¢½÷À¤Î42.64¡ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢3000¿ÍÃæ1396¿Í¡Ê46.53¡ó¡Ë¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î53.47¡ó¡Ê1604¿Í¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê1604¿Í¡Ë¤Ë¡ÖÀÍß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«¸Ê½èÍý¡×¡Ê530¿Í¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö±¿Æ°¤Ê¤ÉÂ¾¤ÇÈ¯»¶¡×¡Ê169¿Í¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Ç°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÀÍß¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê55.61¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀÍß²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¡×°Ê³°¤òÁª¤ó¤À¿Í¡Ê1573¿Í¡Ë¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬229¿Í¡Ê14.56¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬1345¿Í¡Ê85.44¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬¤ä¤ä¹â¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê1345¿Í¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤·¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤¬Éâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤Æµö¤¹¡×493¿Í¡Ê36.68¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤â444¿Í¡Ê33.04¡ó¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢Âç¤¤Êº¹¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡£Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÎ¥º§¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼«Í³µ½Ò²óÅú¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¡Ê57ºÐ¡Ë¡×¡Ö¤½¤Î¤È¤¼¡Âè¡Ê54ºÐ¡Ë¡×¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê40ºÐ¡Ë¡×¡Ö¿²¼è¤é¤ì´êË¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇµÕ¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡¢½÷À¤«¤é¤Ï¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡Ö»ä¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¡Ê57ºÐ¡Ë¡×¡Ö¤Þ¤º¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¡Ê57ºÐ¡Ë¡×¡ÖÁê¼ê¤Î½÷¤ò¤µ¤é¤¹¡Ê53ºÐ¡Ë¡×¡Ö±Ë¤¬¤»¤Æ¡¢¤¤¤ÄÎ¥º§¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ê53ºÐ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢È½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö´¶¾ð¤ÈÀ¸³è¼ÂÌ³¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¤Î¸½¼ÂÅªÈ½ÃÇ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×É×ÉØ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Éâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©