¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¶¶²¼»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ö³Ê¹¥°¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥¥ã¥óËÊ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¡¡Ê°¤ëÃæ¹ñ¤Ë¡ÖÆ¬³ä¤é¤ì·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ó¤¤Éî¿«¤µ¤ì¢ª¡Ö²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é°ÒÀª¤¤¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¡×ÀïÎ¬À¤Ê¤·¤È
¡¡¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£±£µÆü¡¢£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÇ°¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿»ö¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ³°¸òÉôÊóÆ»´±¤¬¡Ö£±£´²¯¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤¬·ìÆù¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÛ¤¤¤¿¹ÝÅ´¤ÎÄ¹¾ë¤ÎÁ°¤ÇÆ¬¤ò³ä¤é¤ì·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶²¤í¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¹³µÄ¤·¤¿·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¡£¤½¤ì¤Ê¤é½é¤á¤«¤é°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£ÀïÎ¬À¤Ê¤·¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ï¡¢¡ØÃæ¹ñ¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤Æ²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ¡Ù¤È±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¤Í¡£³Ê¹¥°¤¤¡£°ìÉô¤Î°ÒÀª¤Î¤¤¤¤»Ù»ý¼Ô¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢¡ØÀïÎ¬¤Ê¤°ÒÀª¤Î¤è¤µ¡Ù¤Î¼ºÇÔÎã¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç²¬ÅÄ¹îÌé»á¤È¤ÎÏÀÁè¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÎòÂåÀ¯¸¢¤ÏÁí¤¸¤ÆÈ¯¸À¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£ÂçºåÁíÎÎ»ö¤Î¡Ø±ø¤¤¼ó¤ò»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ë¤â¥Ú¥ë¥½¥Ê¥Î¥ó¥°¥é¡¼¥¿¤òÈ¯Æ°¤»¤º¤Ë²æËý¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤Ë¤â¡¢¡ØÁí¹çÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È²æËý¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤ÊÖ¤µ¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÎÄÌ¤ê¤ÈÆ¨¤²¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¡©°ìÉô°ÒÀª¤Î¤¤¤¤»Ù»ý¼Ô¤ò¶ËÃ¼¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÄ¶¼åÅÀ¤È´í¤¦¤µ¡×¡ÖÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥¥ã¥óËÊ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡£ËÊ¤¨¤º¤Ë¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤òÃß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£