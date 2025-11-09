心までときほぐす♡新ヘアケアブランド「スパタイム」から泡立たないクリームシャンプー登場

日々のストレスや疲れを感じる夜、自宅で手軽にリラックスできたら嬉しいですよね。コーセーコスメポート株式会社が展開する新ヘアケアブランド『スパタイム』は、そんな現代女性の心と髪をいたわるために誕生しました。泡立たない濃密クリームが頭皮と髪を優しく包み込み、まるでサロンのようなスパ体験を叶えます。12月1日より順次発売される注目の新商品をご紹介します。

髪と頭皮にやさしい♡「スパタイム」誕生

『スパタイム』は、デジタル社会で疲れを感じやすい現代人のために生まれた新しいヘアケアブランド。まるでスパにいるかのようなリラックスタイムを自宅で体験できるように開発されました。

海泥※1を配合した泡立たない濃密クリームが、頭皮の汚れを優しく浮かせて落とし、潤いに満ちたしなやかな髪へ導きます。

1品で11の効果と4つの仕上がりケアを叶える高機能ヘッドスパクリームシャンプーは、ラベンダーやサンダルウッドなどのハーバルアロマが広がる癒しの香り♡

※1 タナクラクレイ

タイプで選べる2つの仕上がり♪

「スパタイム クリームシャンプー」は、2タイプ・4品種で展開。

①スパタイム クリームシャンプー（ディープクレンジング）250g



海泥※1配合のクリームが頭皮をすっきり洗浄し、さらさらとまとまる髪に仕上げます。香りは、1日の終わりに深呼吸したくなるようなハーバルアロマ。

②スパタイム クリームシャンプー（リッチモイスト）250g



しっとりまとまる髪に導く保湿タイプ。濃密なクリームが髪一本一本を包み込み、潤いを守ります。

**③④トライアルタイプ（各30g）**も展開し、旅行やお試しにもぴったり。どちらも同じ香りと効果をコンパクトに楽しめます。

「スパタイム」で自分をいたわる夜を

頑張った一日の終わりに、自分を癒す時間を少しだけ。『スパタイム』は、頭皮も心もほぐしてくれるような優しい使い心地で、まるでサロン帰りのような仕上がりを叶えます。

忙しい毎日にこそ、自分のための“ご褒美ヘアケア”を取り入れてみませんか？泡立たない新感覚のクリームシャンプーで、髪も心もリセットする贅沢なバスタイムを過ごしてみてください♪