岩手県盛岡市が新しいクマ対策を打ち出した。

市街地近くでクマの出没が増える中、麻酔薬を塗った吹き矢でクマを捕獲できる人材を育成する方針を発表。11月4日の定例記者会見で、内舘茂市長が「こうした新たな手段も視野に入れていく」と語った。

クマを吹き矢で捕獲に「何時代だよ」

この方針発表を受けてネットでは

《何時代だよ》

《銃で死なないのに？吹き矢刺さるのか》

《吹き矢が届く距離まで市職員をクマに近づけるってことだよね？》

《無理だろ……どう考えても。麻酔が3秒で効くと計算しても一撃をもらう覚悟が必要じゃないか？》

《熊の皮を貫く程の吹き矢って、肺活量がどのくらい必要なんだろう？》

《吹き矢外れたら、余計に興奮して襲ってこない？》

といった驚きや懸念の声が相次いだ。

『週刊女性PRIME』の取材に対し、同市環境企画課の担当者は「市街地など人が多い場所では銃の使用が安全面で難しく、ほとんど罠にもかからない。そこで“吹き矢”という選択肢も視野に入れることにしました」と語った。

10月28日には、盛岡市内の銀行地下駐車場でクマが出没したが、吹き矢で捕獲、駆除した成功例も報告されている。

「現在、岩手県内では獣医師の資格を持つ委託者が1人で県域をカバーしています。盛岡市としても、麻酔吹き矢を扱える人材を育てたいと考えています。ただし麻酔薬の調合は、獣医師や医師など限られた職種しか行えません。動物を扱う関係から、市職員のうちでも保健衛生分野の業務を担う獣医師に限定される見込みです」（同担当者）

つまり、「市職員が吹き矢でクマ退治」といっても、対象は獣医師というわけだ。

吹き矢の特訓も必須に

「骨の硬い部位を避け、お尻などやわらかい部分を狙う必要があります。これは動物の専門的知識がないと難しい。さらに、吹き矢の扱いにも慣れてもらわなければなりません。

矢の飛距離は数メートルなので、動いているクマを直接狙うのではなく、狭い場所に追い込んだ状況でのみ使用する想定です。個体によっては吹き矢を打たれた痛みで歩き回る可能性もありますし、今後の導入にはスタッフの安全確保を最優先と考えています」

人材確保、麻酔薬取扱いの研修、吹き矢射撃訓練――と今後の対策が急がれるが

「市民の不安の声があがっているなかで、前向きな対策としたい」と担当者は語る。

この先、盛岡市がどのようにこのユニークな手法を実践に落とし込み、他自治体がその成果を見てどう動くかにも注目が集まる。