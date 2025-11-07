ºå¸ý¼îÈþ¡¢¹õ¥ê¥Ã¥×¤ËÈþµÓ¤Î¤¾¤«¤»¤ë¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤ÇÌÀ¼£ºÂ¤ÎÉñÂæ¤Ø¡ÖÂç¤¤ÊÄ©Àï¡×
¸µÇµÌÚºä46¤Îºå¸ý¼îÈþ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤ËËÌ»³¹¨¸÷¡¢ÅÏÊÕÂç¡¢²£»³Í³°Í¡¢²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢º´Æ£¿ÎÈþ¡¢ÂçÄáµÁÃ°¡¢±é½Ð¤Î¿¼ºî·òÂÀ»á¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ºå¸ý¼îÈþ
¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤È»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÌ¾ºî±Ç²è¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¡£±Ç²è¸ø³«¤ÎÌóÈ¾Ç¯¸å¤ËÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÂæËÜ¤¬¶áÇ¯¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤ËºÆ¤ÓÉñÂæ¤È¤·¤ÆÁÉ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢µÓËÜ¡¦Ë©ÍéÎµÂÀ»á¡ß±é½Ð¡¦¿¼ºî»á¤Ë¤è¤ë¡È2025Ç¯ÎáÏÂÉñÂæÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾±Ê(ËÌ»³)¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢ÍÅ±ð¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Æà¡¹¹¾¤ò±é¤¸¤ëºå¸ý¤Ï¡¢¹õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¡¢ÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î·àÃæ°áÁõ¤ÇÅÐÃÅ¡£±ð¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºå¸ý¤Ï¡ÖÌ¾ºî¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¤ÇÎò»Ë¤¢¤ëÌÀ¼£ºÂ¤µ¤ó¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ä¿¼ºî¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÔÀïÄ¾¸å¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿º£ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö°Ç»Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î»ñÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤¿½÷À¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆà¡¹¹¾¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡ÈÀ¸¤¤¿¤¤¡É¡È¶¯¤¯¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ê¤éÂ¾¤Î¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¡£»ä¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÉôÊ¬¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºå¸ý¼îÈþ
