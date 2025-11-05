「上靴隠された」いじめられた妹を守るため → 反抗期と生意気盛りの兄弟たちの『熱い行動』にホロリ

子どもが大きくなるにつれ、抱える悩みや問題も変わっていくものです。

今回は筆者の友人A子さんの体験談をご紹介します。

暗い様子の娘が心配

A子さんには中学生の長男、小学4年生の長女、小学3年生の次男がいます。

3人は毎日のように喧嘩をしていますが、基本的には仲良しのようです。

ある日、娘が帰宅してからずっと暗いのが気になっていました。



夕食時に、A子さんがどうしたのか尋ねると、

「今日、上靴を隠されたの……」

と、娘はポツリ。



そのまま大声で泣き出してしまいました。

まさかイジメられているなんて。ショックと怒りと困惑

娘に詳しく話を聞くと、どうやら軽いイジメにあっているようでした。



女子グループで行動しているそうですが、詳しく話を聞いても娘に非はないようで、何の前触れもなく突然イジメが始まったようです。



大号泣する娘を抱きしめていると……。

「お前のことイジメるやつとか、俺が許さんから。そいつの名前は？」

と、かなり怒り顔の長男。



続いて次男が、

「俺学校一緒やし、喧嘩めっちゃ強い友達連れて姉ちゃんのクラス行くわ！」

と、何やら息巻いているではありませんか。



A子さんは兄弟2人をなだめて、娘には「明日休んでもいいよ」と伝えましたが、好きな美術の授業があるので頑張って行くのだそう。

その日の夜、夫とイジメがあった場合の対応や、親としての対処法を一緒に考え悩み続けました。



そして翌日、予想外の出来事が起こったのです！

いつもの時間に帰ってこない娘。何かあったのでは！？

いつも子どもたちは3人バラバラの時間に家を出ていて、長男はいつも一番最後の遅刻ギリギリです。



しかし、そんな長男がめずらしく早起きしていました。



そして、「行ってきます！」と、3人で家を出ていったのです。

娘には「嫌なことされたら、すぐ先生に助けを求めてもいいし、帰ってきてもいい」とは伝えていましたが、内心気が気じゃありませんでした。

そうこうしているうちに、あっという間に娘が帰る時間になったのですが……。

娘が全く帰ってこないので、何かあったのでは！？ と、A子さんは大慌て。



探しに行こうとしていると、長男から電話がありました。

「俺ら今全員一緒にいるから。コンビニ寄って帰るわ」

長男はこの時間は部活のはず。一体どういうこと？

ありがとうね。頼もしすぎるボディガードたちに、思わず涙

朝家を出た後、3人で作戦会議をしたそうです。



小学校では次男が守るということ、そして放課後は長男が「俺が走って迎えに行くから、次男と学校で待ってろ」とのことでした。



放課後先生の目の届かない所で嫌がらせをされないようにと、長男なりに考えて出した案でした。

兄弟2人のボディーガードとしての行動とは別に、いじめはすぐに終息に向かいました。学校や家族の継続的な見守りに加え、加害者側の環境変化など、様々な要因が重なった結果だと考えています。

兄弟のやり方は極端で、最悪相手に危害を加えかねない思想でもありました。

なので、そこは親としてキチンと注意しました。

それでも、妹を思う気持ちは痛いほど伝わってきましたし、家族のために戦おうとする姿勢は心から感動的で、良い兄弟に育ってくれたと思うのです。

普段反抗期の長男と、生意気になってきた次男。

そんな2人が力を合わせて、娘を守ろうと動いてくれたことには、思わず涙が出そうになったのでした。

【体験者：40代・女性OL、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

