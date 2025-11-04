「1日みてもらって休めたし…」と納得したふり。でも私のモヤモヤは消えていなかった｜私は夫との未来を諦めない【ママリ】

一晩1人でゆっくり休み、やっと熱が下がったようこ。しかし起きて早々、しょうたからのラインは鳴りやまず…。

©人間まお

©人間まお

1日ゆっくり休めたおかげて体調も回復したようこ。しかし、しょうたからのライン通知は鳴りやまず…。なんでもようこに聞かないと分からないのですね。

©人間まお

©人間まお

しょうたは自分の約束は絶対キャンセルしたくないようですね。ようこの熱が下がっていたからいいものの、まだ熱があったらどうしていたのでしょうか。

夫婦の再構築は一歩一歩ゆっくりでいい

©人間まお

©人間まお

「夫婦ふたりの生活はうまくいっていたのに、子どもが生まれてから関係がギクシャクし始めた」そんな話、聞いたことはありませんか？



主人公・ようこもその1人。専業主婦として家事も育児もひとりで背負う日々のなかで、夫・しょうたが非協力的であることに、少しずつストレスが募っていきます。「こんなはずじゃなかった」と思う毎日。何度気持ちを伝えても変わらない夫の姿に、「離婚するか、自分が折れるか」と、極端な選択肢に心が傾いていきます。



そんなある日、しょうたは偶然入ったバーで、周囲の会話をきっかけに自分の姿勢を振り返ることになります。ようこが抱えてきた不満やつらさにようやく気づき、しょうたは心を入れ替える決意をします。



ようこの気持ちを理解しようと歩み寄るしょうた。そしてようこも、少しずつ相手を信じ直す努力を重ね、今では落ち着いた日々を取り戻しつつあります。ただ、ようこの引き出しには今も離婚届が残されています。それは、自分の気持ちに嘘をつかないための「お守り」だそうです。



夫婦のかたちはひとつではありません。無理をせず、自分らしく安心できる関係を築くことの大切さを、改めて感じさせてくれるエピソードです。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）