ボーイング、長年の混乱を経て再生軌道に＝米国株個別
（NY時間12:17）（日本時間02:17）
ボーイング＜BA＞ 204.69（+3.67 +1.83%）
バロンズ誌は週末のコラムで、ボーイング＜BA＞は数年に渡る危機と経営不祥事を経て、ようやく再建の兆しを見せていると評した。新経営陣による改革と企業文化の刷新が進み、社内外の信頼を回復しつつあるという。
２０２４年半ばに就任したオルトバーグＣＥＯは、経営陣と技術部門（エンジニアリング）の再連携、リーダーシップチームの刷新、サプライヤーとの関係修復、シアトルでの生産体制の再集中化、といった施策を進め、混乱続きだった過去との決別を明確に打ち出した。
依然として損失や納入遅延の課題は残るが、生産効率とキャッシュフローは着実に改善している。７３７ＭＡＸおよび７７７Ｘの両プログラムは認証取得に向けて前進しており、アナリストは２０２８年までにフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）が最大１１０億ドルに達すると見込んでいるという。
株価は依然としてピーク時を大きく下回っているものの、アナリストは「同社が生産遂行とキャッシュ創出を継続できれば、株価には３５－５０％の上昇余地がある」と予想。さらに、新型機の開発計画が同社の技術的リーダーシップと市場シェア回復の次章を象徴すると見ている。
また、別のアナリストも「顧客やサプライヤーの間でも、同社が実際に計画を遂行できるという信頼が戻りつつある」と述べた。また、ロッキード＜LMT＞出身のマラベ新ＣＦＯを高く評価しているという。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
