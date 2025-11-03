韓国・ソウルの交差点で、日本人観光客の親子2人が飲酒運転の車にはねられ、50代の母親が死亡しました。

◇

韓国・ソウルの中心部にある交差点を映した防犯カメラの映像に映っていたのは、横断歩道を渡る人々。そこへ、次の瞬間、歩行者に車が突っ込んだのです。

その事故直後。救急隊員などが駆けつけ騒然とする現場――

「心肺停止1名」

はねられたのは、2人の日本人観光客。韓国旅行中に事故に巻き込まれたのです。

突っ込んだ白い車はエアバッグが開いた状態で停止していました。

■事故当日に入国、買い物後に…

韓国警察によりますと、事故があったのは、2日午後10時ごろ。

西山聡記者・NNNソウル

「交差点奥から信号を無視して歩道に突っ込んできた乗用車、ガードポールが倒されていて、乗用車は生け垣を越えて、さらに奥で止まったということです」

現場は観光客も多いソウルの東大門の交差点。

はねられたのは58歳の母親と38歳の娘。2泊3日の旅行の予定で、大阪から韓国へ事故当日に入国し、買い物をした後、事故に巻き込まれたということです。

母親は病院に搬送され、死亡が確認され、娘は肋骨を折るなどの重傷を負いました。

車を運転していたのは30代の男。事故当日、食堂で焼酎3本を飲んだ後、事故を起こしていました。体内からは韓国の法律で「免許取り消し」の基準を超えたアルコールが検出されたということです。

警察は危険運転致死傷などの疑いで男の身柄を確保。調べに対し、「どうやって来たのか覚えていない」などと話しているということです。