【ミッフィー】「どっとポーチ ケア ミッフィー」はおむつポーチやアイス枕カバーに大活躍！
アイアップの、タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ（.POUCH）」から、要望が多かった ”大きめサイズ” の新シリーズ「どっとポーチ ケア ミッフィー」が登場。
＞＞＞どっとポーチ ケア ミッフィーをチェック！（写真4点）
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
新シリーズ「どっとポーチ ケア」は、吸水性や洗濯可能なタオル素材を活かし、アイス枕カバーやおむつポーチ、トラベルポーチとしても活躍する逸品。
ストラップはスナップボタンで簡単に取り外しが可能。ベビーカーのハンドルや車のヘッドレストに吊り下げたり、手首に通して持ち運んだりと、使い勝手も抜群。
かわいいミッフィーの総柄デザインは、フェイスピンクとくまちゃんグレーの2色展開される。
おススメの使い方は、タオルがずれずにノンストレスなので発熱時や寝苦しい夜も快適に過ごせる「アイス枕カバー」、洗えて清潔、ストラップ付きでスマートに使える「おむつポーチ」、濡れたものの収納も安心、大容量でミニ枕にもなる「トラベルポーチ」。
あなたのライフスタイルにあわせて、最高の使い方をしてみて。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
※掲載画像はすべてイメージです。
