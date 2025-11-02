Image: beautful people

北国ではすでに積雪のニュースもチラホラ。今回は、屋外は寒いのに、屋内が暑いという、都市生活のストレスに対応できるダウンジャケットをご紹介します。

パターンデザインがなせるワザ

筆者が今回注目したのは、日本のファッションブランドbeautiful people（ビューティフルピープル）と、日本のアウトドアブランドNANGA（ナンガ）がコラボした「NANGA multi-layering down vest blouson（マルチレイヤリングダウンベスト ブルゾン）」（税込165,000円）です。

パリコレなどにも出展し、こだりのデザインとパターン、そして素材で世界からも注目されているbeautiful people。そして、1994年に真綿布団の生産からはじまり、現在はアウトドアブランドとして世界をリードしているNANGA。そんな2ブランドのコラボ企画第2弾です。

アイテム名の通りブルゾンだけどベストとしてもイケるというもの。ブルゾンとベスト、ふたつのアイテムを構造的に繋げるマルチレイヤリングによって、1着で6通りもの形に変化し、用途やコーデに合わせて着用できるんです。

例えば、極寒時の屋外ではブルゾンとベストの2重に重なるダウンで保温性を最大限に発揮。冬本番前の冷え込みや、日中の気温が安定しているシーンではブルゾンのみで対応。さらに、地下鉄や電車内、屋内、オフィスなど、屋外との気温差が大きい環境ではベストのみの着用。こんな風にさまざまなシーンでアジャストしてくれます。

しかも、それぞれリバーシブルで着用すれば、色味なんかも変化するので、合計6通りのスタイルを楽しめます。

NANGAだけに申し分ない着心地

さまざまなレイヤリングを可能にしているのは、そのパターンのすばらしさであることはもちろんなのですが、やはりNANGAのクオリティによる着心地の良さ。

軽くて、フワフワのダウンがまさに羽毛布団にくるまっているかのようなあたたかさ。しかも、収納バッグ付きだから、オフィスや旅行への携帯、もしくはクルマに積んでおけば、環境によってサッと着用するできます。

価格が若干気になりますが、レイヤード、ブルゾン、ベストという3種を確保し、リバーシブルで色味も変えられるという点から6着分の楽しみが1着で広がるってわけ。NANGAのダウンジャケットを6枚買うと換算すれば、その価格もナットクですね。

Source: beautiful people