“即・若見え”にはやっぱコレ！？【40・50代】長さそのままでOK♡「レイヤーカット」
髪の長さを変えずに印象をアップデートしたい人にぴったりなのが「レイヤーカット」。動きと軽さをプラスすることで自然なボリューム感と華やかさが生まれ、若見えにつながるかも。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さとトレンド感を両立した、大人世代におすすめのレイヤースタイルをご紹介します。
ピンクブラウンで魅せる華やかレイヤーミディ
ピンクブラウンをベースにした、丸みのあるレイヤーミディ。毛束を重ねるようにレイヤーを入れることで、ふんわりと立体的なシルエットに仕上がります。髪表面には光を含んだような艶感があり、上品さの中に華やかさをプラス。顔まわりにも自然な抜け感が出て、柔らかい雰囲気を演出します。
ひし形シルエットでバランス美人！ ボブレイヤー
肩ラインでまとまるボブレイヤー。レイヤーで自然にボリュームを持たせ、丸みを帯びたひし形フォルムに整えています。髪を後ろに流すと、横顔にも動きが出て、軽やかな印象に◎ ボリュームアップ見えしつつ重さを抑えた、大人女性に嬉しいスタイルです。
ゆるっと艶をメイクするベージュレイヤーボブ
明るめベージュが映える、艶と透明感のあるレイヤーボブ。毛先は外ハネ、トップは内巻きにして動きをつければ、ナチュラルなのにおしゃれ感のある仕上がりに。ラフな質感と長めのレングスは、抜け感を演出。こなれ感たっぷりの、大人の余裕を感じさせるスタイルです。
顔まわりのレイヤーで立体感アップ！ 美シルエットボブ
重めのボブベースに、表面と顔まわりに軽くレイヤーをプラス。さらにトップにも一段レイヤーを重ねることで、動きのある美しいシルエットを作っています。ベースは外ハネ、トップは毛束を内に揺らせば、自然な立体感が引き立ちます。柔らかなベージュカラーが髪に透明感を与え、軽やかで女性らしい印象に仕上がりました。
writer：内山友里