ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

大容量と快適性を両立！【アネログランデ】のタウン＆ビジネス対応リュックがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


強度の高いリップストップ生地を使用した、大容量サイズのHigh capacity(ハイキャパシティ)バッグパック。ショルダーには通常より厚めのウレタン芯材を使用しているので肩の負担も軽減してくれる!

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


大容量サイズと10個のポケットで抜群の収納力を実現し、通勤・通学・旅行まで幅広く使えるリュックである。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


背面とショルダーに厚めのパッドを採用し、荷物が多くても肩や背中への負担を軽減する設計となっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


52cmの縦長フォルムと19cmのマチがあり、ノートPCや衣類、小物類を一括収納できる頼もしい設計である。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


リップストップ素材を使用しており、軽量ながら強度も備え、タフな日常使いにも対応可能な作りになっている。