荷物が多くてもスマートに背負える！【アネログランデ】のPC収納付き多機能リュックがAmazonで販売中！
大容量と快適性を両立！【アネログランデ】のタウン＆ビジネス対応リュックがAmazonで販売中！
強度の高いリップストップ生地を使用した、大容量サイズのHigh capacity(ハイキャパシティ)バッグパック。ショルダーには通常より厚めのウレタン芯材を使用しているので肩の負担も軽減してくれる!
大容量サイズと10個のポケットで抜群の収納力を実現し、通勤・通学・旅行まで幅広く使えるリュックである。
背面とショルダーに厚めのパッドを採用し、荷物が多くても肩や背中への負担を軽減する設計となっている。
52cmの縦長フォルムと19cmのマチがあり、ノートPCや衣類、小物類を一括収納できる頼もしい設計である。
リップストップ素材を使用しており、軽量ながら強度も備え、タフな日常使いにも対応可能な作りになっている。
