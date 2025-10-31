キム・ヘス、『2025 MAMA AWARDS』CHAPTER2で初ホストに「感動を共に分かち合いたいです」 CHAPTER1にはパク・ボゴム
11月28日、29日の2日間にわたって、香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』のCHAPTER2ホストに韓国俳優のキム・ヘスが決定した。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
キム・ヘスが「MAMA AWARDS」のホストを務めるのは初。安定感のある信頼できる演技で評価されているキム・ヘスは、『2025 MAMA AWARDS』でこれまで見せたことのない新しい一面を披露することが期待されている。
初めてホストを務めるにあたりキム・ヘスは「音楽には、国境や言葉を越えて人々の心をつなぐ特別な力があると信じています。世界中にいる音楽ファンと共に、音楽がもたらすエネルギーを感じられる場にご一緒できることを大変うれしく思います。そして、音楽が生み出す明るい力を、真心を込めてお伝えし、その感動を共に分かち合いたいです」とコメントしている。
これに先駆け、29日には韓国俳優のパク・ボゴムがCHAPTER1のホストとして発表されている。
今年、香港の新たなランドマークとして期待される大型スタジアムで開催される同アワードは全世界の音楽ファンが注目する年末のイベント。今回、日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋で日本語字幕付きでリアルタイム放送を予定している。
